Украина одержала вторую подряд разгромную победу на чемпионате мира по хоккею

Команда Дмитрия Христича не заметила сопротивления Нидерландам. Украинцы идут без потерь очков, но матчи с прямыми конкурентами еще впереди.

Украина – Нидерланды 4:0

Голы: Пангелов-Юлдашев (07:13), Мережко (12:41), Захаров (33:11), Пересунько (45:44).

Сборная Украины в эти дни проводит матчи чемпионата мира по дивизиону ИС. В прошлом году команда сменила тренера, новым наставником "сине-желтых" стал Дмитрий Христич, пишет 24 канал.

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Приближаемся к повышению

Первую игру украинцы провели в субботу, разгромив Эстонию со счётом 8:0. Вторая игра должна быть более сложной для нашей команды, ведь соперником была сборная Нидерландов.

Впрочем, и команда Дугласа Мейсона не помешала Украине. Уже в первой четверти подопечные Христича создали гандикап в две шайбы. Пангелов-Юлдашев забил в большинстве, а удвоить счет удалось Мережку.

Наконец, в двух последующих периодах Украина забила еще по одному разу благодаря Захарову и Пересунько. Таким образом, наша команда одержала вторую подряд разгромную победу на ЧМ – 4:0.

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Украина набрала максимальные шесть очков вместе с Китаем и Литвой. Именно с этими командами подопечные Христича поведут борьбу за повышение в классе. Следующий матч будет для "сине-желтых" лобовым – 30 апреля против китайцев.