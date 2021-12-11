Украина пятая в женской эстафете: Швеция одержала нервную победу
Источник:24 канал
В австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафета. Украинки значительно улучшили свой результат по сравнению с выступлением в Швеции.
Напряженная победа Швеции
Сборная Швеции оказалась на первой строчке пьедестала. Хотя гонка для шведок получилась достаточно напряженной.
Кстати Пидручный 16-й в гонке преследовании: Фийон-Майе одержал победу
Практически с самого начала представительницы Швеции контролировали эстафету и возглавляли лидерскую позицию. Но на последней стрельбе Анна Эберг отправилась на штрафной круг. Однако довольно солидный гандикап позволил добыть в борьбе первенство.
На втором месте неожиданно оказались россиянки. Сборная Франции завоевала "бронзу" в эстафете.
Стабильная гонка украинок
На первом этапе сборную Украины представляла Ирина Петренко. Украинке потребовался один дополнительный патрон на первой и второй стрельбе. Ирина передала эстафету на 11-й позиции.
Второй этап начала лидер женской сборной по биатлону Юлия Джима. На первом огневом рубеже украинка заставила нервничать своих болельщиков. Она использовала три дополнительных патрона и избежала штрафного круга.
Тоже самое повторилось и на стойке. Однако Юлии удалось отыграть плохую стрельбу хорошим ходом на дистанции. Джима финишировала 7-мой. Она продемонстрировала на последнем круге один из самых высоких скоростных показателей – 3-е место.
Дарья Блашко вышла на дистанцию на третьем этапе. Украинка дважды промахнулась на лежке. На втором огневом рубеже Блашко использовала только один дополнительный патрон. Дарья передала эстафету 7-й, однако отставание от первого места составляло более 2 минут.
Елена Белосюк традиционно вышла на дистанцию на четвертом этапе. Ей первой из украинок удалось отработать на ноль на первой стрельбе. На стойке она использовала два дополнительных патрона. В итоге Елена продемонстрировала невероятный круг и финишировала на 5 месте.
Результаты женской эстафеты
1.Швеция (0+0, 0+2, 0+2, 1+4) 1:13:52.5
2.Россия (0+2, 0+3, 0+3, 0+2)+29.1
3.Франция (0+3, 0+1, 0+4, 0+6) +59.2
…
5. Украина (0+2, 0+6, 0+3, 0+2) +1:33.0