Украина пятая в женской эстафете: Швеция одержала нервную победу

В австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафета. Украинки значительно улучшили свой результат по сравнению с выступлением в Швеции.

Напряженная победа Швеции

Сборная Швеции оказалась на первой строчке пьедестала. Хотя гонка для шведок получилась достаточно напряженной.

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Практически с самого начала представительницы Швеции контролировали эстафету и возглавляли лидерскую позицию. Но на последней стрельбе Анна Эберг отправилась на штрафной круг. Однако довольно солидный гандикап позволил добыть в борьбе первенство.

На втором месте неожиданно оказались россиянки. Сборная Франции завоевала "бронзу" в эстафете.

Стабильная гонка украинок

На первом этапе сборную Украины представляла Ирина Петренко. Украинке потребовался один дополнительный патрон на первой и второй стрельбе. Ирина передала эстафету на 11-й позиции.

Второй этап начала лидер женской сборной по биатлону Юлия Джима. На первом огневом рубеже украинка заставила нервничать своих болельщиков. Она использовала три дополнительных патрона и избежала штрафного круга.

Тоже самое повторилось и на стойке. Однако Юлии удалось отыграть плохую стрельбу хорошим ходом на дистанции. Джима финишировала 7-мой. Она продемонстрировала на последнем круге один из самых высоких скоростных показателей – 3-е место.

Дарья Блашко вышла на дистанцию ​​на третьем этапе. Украинка дважды промахнулась на лежке. На втором огневом рубеже Блашко использовала только один дополнительный патрон. Дарья передала эстафету 7-й, однако отставание от первого места составляло более 2 минут.

Елена Белосюк традиционно вышла на дистанцию ​​на четвертом этапе. Ей первой из украинок удалось отработать на ноль на первой стрельбе. На стойке она использовала два дополнительных патрона. В итоге Елена продемонстрировала невероятный круг и финишировала на 5 месте.

Результаты женской эстафеты

1.Швеция (0+0, 0+2, 0+2, 1+4) 1:13:52.5

2.Россия (0+2, 0+3, 0+3, 0+2)+29.1

3.Франция (0+3, 0+1, 0+4, 0+6) +59.2

…

5. Украина (0+2, 0+6, 0+3, 0+2) +1:33.0