Украина осталась без теннисистов на Кубке Кремля: Марченко и Калинина покидают Россию
Источник:24 канал
После матчей 1/8 финала на теннисном турнире Кубок Кремля больше не осталось представителей Украины. Последними соревнования в России покинули украинцы Ангелина Калинина и Илья Марченко.
Ангелина Калинина – Екатерина Александрова 0:2 (4:6, 1:6)
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Поединок Калининой и Александровой в 1/8 финала длился 1 час и 14 минут. Украинская теннисистка смогла дать бой 37 ракетке мира только в первой партии.
В начале сета соперницы обменялись брейками, причем Калинина не смогла реализовать три брейк-пойнта. Решающим оказался 7 гейм, в котором украинка проиграла подачу.
Это позволило россиянке записать партию в свой актив. Во втором сете борьбы на корте не было – 3 брейка Александровой и уверенная победа.
Илья Марченко – Джон Миллмэн 1:2 (1:6, 7:5, 4:6)
Украинец Илья Марченко провел на корте с опытным австралийцем Джоном Миллмэн более 2 часов. Илья разгромно проиграл первый сет, но совершил камбэк во второй партии.
В решающем третьем сете 62-й номер мирового рейтинга таки дожал Марченко благодаря единственному брейку. Илья последним из украинцев покинул Кубок Кремля.Ранее с Кубка Кремля вылетели Даяна Ястремская и Леся Цуренко.