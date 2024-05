Украина официально объявила, что будет выступать на Олимпийских играх

Киев официально заявил, что украинские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024. Она состоится в Париже в течение 26 июля – 11 августа.

Соответствующее заявление в формате "не для записи" озвучили глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт. В этом году лозунг Украины на Олимпийских играх The Will to Win – "Воля к победе".

Что известно об участии Украины в Олимпиаде-2024

Наши спортсмены – это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Их мужество и воля к победе заслуживают наибольшего уважения и поддержки,

– сказали на встрече.

В Министерстве молодежи и спорта объяснили, что Олимпийские игры 2024 года для Украины – это прежде всего большой экран к миру. Ведь Украина должна напомнить, что она, борется и способна побеждать.

Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом является большим проявлением силы воли,

– объяснили в ведомстве.

Там рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину:

погибли более 450 украинских спортсменов, среди которых и чемпионы мира;

российские захватчики уничтожили или повредили более 500 спортивных объектов, среди которых 15 – базы олимпийской подготовки.

В министерстве и Национальном олимпийском комитете заявили, что подчеркнули важность продолжать бороться против допуска российских и белорусских граждан к участию в Олимпийских играх.

Что известно о пропусках Украины на Олимпиаду-2024

Украина получила 99 пропусков на Олимпийские игры в 2024 году: