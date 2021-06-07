Как сборная Украины благодаря двум пенальти забила в матче с Кипром: видео

В понедельник, 7 июня, Украина в последнем контрольном матче принимала Кипр на ОСК "Металлист" в Харькове. "Сине-желтые" первыми открыли счет в матче.

Два пенальти – два гола

На 36-й минуте Зубков в центре поля сумел оставить мяч в борьбе, круглый поскакал к воротам Кипра, где прямо в штрафной Панайота повалил Александра и заработал пенальти в собственные ворота.

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Ярмоленко ударил в правый от себя угол, а голкипер упал в противоположный.

Видео гола Ярмоленко

В конце первого тайма Украина удвоила преимущество в матче. И снова благодаря пенальти. Иоанну почему-то выставил руку в собственной штрафной, когда Ярмоленко простреливал.

Мощно под штангу в левый от себя угол пробил Зинченко – кипер не дотянулся. Зинченко праздновал гол с мячом под футболкой – Александр ждет вместе с женой Владой первенца.

Видео гола Зинченко