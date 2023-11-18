Никаких мыслей о ничьей: лидер Италии заверил, что сборная будет играть на победу в игре с Украиной

Сборная Италии опередила Украину перед очной встречей по отбору на Евро-2024. Футболисты "скуадры адзурры" серьезно настраиваются перед игрой против команды Сергея Реброва.

17 ноября итальянцы встречались с Северной Македонией, которая чуть не вырвала ничью, доведя счет до 3:2 в пользу соперника. Но потом пропустили еще дважды и проиграли команде Лучано Спаллетти 5:2.

К теме Итог не в пользу Украины: Италия победила Северную Македонию в отборе к Евро-2024

Кьеза: Не допускаем никаких мыслей о ничьей

Эта победа позволила Италии сдвинуть Украину со второго места в группе "С". Хотя у обеих сборных по 13 баллов.

Большой вклад в триумф итальянской сборной внес Федерико Кьеза, оформивший очень красивый дубль в ворота македонцев. После поединка футболист поделился эмоциями от матча и заговорил о настройке перед игрой против "сине-желтых".

"Самое главное – это победа. К сожалению, во втором тайме пропустили два мяча, которые пропускать не должны были. Активность иногда приносит плоды. Мы показали, что хотим доминировать на поле. Заслужили такой результат", – ответил Кьеза.

В понедельник матч с Украиной, и мы будем снова играть на победу. Не допускаем никаких мыслей о ничьей, хотя нам и ее достаточно для выхода в финальную стадию,

– добавил Федерико.

Ключевой матч в отборе на Евро-2024 в группе "С" Украина – Италия состоится 20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене.

Прежде встреча между этими сборными закончилась победой итальянцев на "Сан-Сиро" со счетом 2:1.