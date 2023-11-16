Еще минус двое: сборная Италии потеряла защитника Интера и вратаря Тоттенхэма на матч с Украиной

Лучано Спаллетти продолжает терять игроков из-за повреждений. Правда, речь о резервных футболистах, на чье место "Скуадра Адзурра" вызывает новых.

В понедельник0, 20 ноября, сборная Украины сыграет решающий матч квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва в Леверкузене будет противостоять Италии.

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Кадровые проблемы итальянцев

Действующие чемпионы Европы имеют немало травм перед матчами ноября. Лучано Спаллетти не сможет рассчитывать на Алекса Мерета, Рафаэля Толой, Давиде Калабрию, Мануэля Локателли и Сандро Тонали. При этом Жоржиньо и Брайан Кристанте находятся под вопросом.

Теперь же у коуча возникли новые проблемы. Серьезное повреждение получил защитник Интера Алессандро Бастони. Он уже покинул расположение сборной, его заменит Джанлука Манчини из Ромы.

Турнирное положение

Также не поможет Италии запасной ворота Гульельмо Викарио. Игрока Тоттенхэма подменит Марко Карнессеки из Аталанты. Напомним, что Италия идет третьей в отборочной группе, уступая трем очкам Украине.

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Впрочем, чемпионы Европы имеют матч в запасе против македонцев. Если они выиграют, то во встрече с Украиной их устроит ничья. В случае осечки против балканцев Италия должна играть в последнем туре только на победу.

. Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене на "БайАрене". Начало встречи – в 21:45 по Киеву.