Официально: Украина вместе с Испанией и Португалией подала заявку на проведение ЧМ-2030

Чемпионат мира 2030 года может состояться в Украине. Украинская футбольная ассоциация совместно с Испанией и Португалией подала официальную заявку на проведение турнира.

Украинская футбольная ассоциация на своей странице в Facebook сообщила, что Украина вместе с Испанией и Португалией подала совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030. УЕФА поддержал инициативу трех стран.

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Заявление УАФ

"Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу-2030! Важно, что УЕФА поддержал инициативу, а следовательно мечта многих поколений украинских болельщиков получила практическую возможность для воплощения. Участие Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 чрезвычайно важно не только для нашего государства, но и для объединения и укрепления всей Европы во время общих трудных испытаний.

Совместное с Испанией и Португалией проведение ЧМ-2030 может стать ярким футбольным символом вступления Украины в ЕС, на что наше государство также будет претендовать в последующие годы. Матчи ЧМ-2030 в Украине, Испании и Португалии будут подчеркивать единство Европы от Лиссабона и Мадрида до Киева, Донецка, Луганска и Севастополя. Это событие станет символом победы футбола! Победы ради мира во всем мире! Историческим этот чемпионат мира станет еще потому, что именно в 2030 году будет отмечаться 100-летие с начала проведения турнира мирового первенства.

Веру в возможности проведения ЧМ-2030 в Украине каждый день своими успехами подтверждают Вооруженные силы Украины, которые своим невероятным героизмом доказывают несокрушимость и неотвратимость победы украинского народа на поле боя против агрессора. Мы играем в футбол в единой команде мира и за мир! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине!" – говорится в сообщении УАФ.

Окончательное решение по хозяевам Мундиаля-2030 будет принято в 2024 году. Ожидается, что совместную заявку подадут Египет, Греция и Саудовская Аравия. Еще одну совместную заявку готовят страны Южной Америки – Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. Кроме того, ожидается заявка представителя Африки – Марокко.