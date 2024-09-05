Лига наций-2024/2025: календарь матчей сборной Украины по футболу в дивизионе В

С сентября по ноябрь 2024-го года сборная Украины по футболу проведет свои матчи в рамках группового раунда Лиги наций-2024/2025. Команда Сергея Реброва стартует в дивизионе В встречей с Албанией.

Из-за полномасштабной войны украинская сборная продолжает проводить домашние поединки за рубежом. "Сине-желтые" будут принимать соперников в Польше и Чехии, сообщает 24 Канал.

Читайте также Украина начинает путь в Лиге наций 2024-2025: какие шансы у команды Реброва попасть в дивизион А

Расписание матчей сборной Украины

Украина попала в одну группу В1 с Грузией, Албанией и Чехией. Подопечные Сергея Реброва стартуют и закончат розыгрыш группового этапа матчем со сборной Албании, которая приятно удивила на Евро-2024, хоть и не вышла из "квартета смерти".

1-й тур. 07 сентября 2024 года. Украина – Албания (21:45)

– Албания (21:45) 2-й тур. 10 сентября 2024 года. Чехия – Украина (21:45)

(21:45) 3-й тур. 11 октября 2024 года. Украина – Грузия (21:45)

– Грузия (21:45) 4-й тур. 14 октября 2024 года. Украина – Чехия (21:45)

– Чехия (21:45) 5-й тур. 16 ноября 2024 года. Грузия – Украина (19:00)

(19:00) 6-й тур. 19 ноября 2024 года. Албания – Украина (21:45)

Отметим, что победители групп в дивизионов В поднимутся в дивизион А. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, опустятся в дивизион С. Команды, которые займут третьи строчки в группах дивизиона А и В, сыграют в плей-офф за повышение или понижение (дома и в гостях) против команд, которые займут вторые места в группах дивизиона В и С соответственно.