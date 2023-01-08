Украина с кругом штрафа финишировала 7-й в одиночной смешанной эстафете в Поклюке

В словенской Поклюке закончилась предпоследняя гонка этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Сборная Украины стала 7-й.

Украинскую сборную представляли Артем Тищенко и Анатасия Меркушина. Оба хорошо показывают себя на огневых рубежах, но их ход по дистанции желает быть лучше. 24 канал.

Вот так Очередная потеря сборной Украины на Кубке мира по биатлону

Провал на старте

Начало гонки было провальным для сине-желтой команды. Тищенко настрелял на стойке, выбив только одну из пяти мишеней. Артём потянулся за дополнительными патронами. К счастью, все три пошли в цель. В итоге – один штрафной круг для Украины, который отверг нас за пределы десятки лучших.

Меркушина несколько лучше действовала на своем этапе – один на лежке плюс два на стойке. Однако по ходу Анастасия не могла конкурировать на равных с лидерами. Наша сборная осталась у своих.

Идентические выступления Меркушиной и Тищенко

Вторая часть гонки для Украины была значительно лучше. Тищенко поднял нас в топ-10. Первую лежку прошел на отлично, а на стойке потянулся только за одним дополнительным патроном, которым закрыл последнюю мишень.

Меркушина идентично провела стрельбу на огневом рубеже – 0+0 и 0+1. Отметим, стрельбу Анастасии на молчаливой лежке. Вот это добрая и старая работа на рубеже от Анастасии, которая хорошо известна своей быстрострельностью.

В финишном коридоре Меркушина сразилась за седьмое место против соперницы из Японии. Считанные судьбы сантиметров были в пользу украинки, которая отвезла нас на седьмую позицию.

Победу в одиночной смешанной эстафете одержала Норвегия, которой в этой гонке не было равных. Ветле-Сьястад Кристиансен и Ингрид-Ландмарк завоевали очередное "золото" для норвежской сборной.

Серебряные награды завоевали французы в составе Антонена Гигонна и Лу Жанмонно. Тройку призеров неожиданно заперли швейцарцы Никлас Хартвег и Эми Басерга.

Отметим низкую позицию Германии, которая финишировала только 13-ю.

Результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Норвегия (0+5) 38:54,1

2. Франция (0+6) +41,0

3. Швейцария (0+8) +49,6

…

7. Украина (1+9)

8 января в Поклюке состоится еще одна смешанная эстафета, но не одиночная. Украина выступит в следующем составе: Богдан Цимбал, Руслан Ткаченко, Дарья Блашко и Юлия Джима. Начало гонки в 15:25.