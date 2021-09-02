Украина с драматической победы в группе смерти стартовала на Евро по волейболу
Источник:24 канал
Мужская сборная Украины по волейболу 2 сентября стартовала на групповом этапе чемпионата Европы. В первом матче группы A украинская команда вырвали победу над Грецией.
Греция – Украина 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)
Кстати Украина проиграла Польше в 1/8 финала женского чемпионата Европы-2021 по волейболу
Первый сет оказался чрезвычайно напряженным. Греки агрессивно начали матч и только однажды позволили "сине-желтым" выйти вперед.
Во многом Греция должна благодарить самим украинцам, которые крайне часто ошибались. В итоге греки уверенно взяли дебютную партию.
На второй сет соперник украинцев вышел с куражом: греки получали "мертвые" мячи и повели 7:3. Однако украинцам удалось сравнять счет – 10:10, а потом даже выйти вперед!
В конце сета украинцы уступали, однако благодаря мощным подачам Олега Плотницкого снова сравняли счет – 22:22. Подопечные Угиса Крастинша со второй попытки реализовали сет-болл и сравняли счет по партиям.
В течение почти всего третьего сета Украина комфортно лидировала. И в конце партии игра нашей команды расклеилась и греки не только выровняли ситуацию, но и вышли вперед – 22:19. Вернуться в партию украинцы не смогли и проиграли сет.
Украинцам нельзя было проигрывать 4 сет, который означал бы фиаско. Команда Крастинша с начала партии начала разрывать греков и разгромно выиграла партию!
Судьба поединка решала в последнем 5 сете. Украинская команда сразу захватила инициативу и продолжила громить Грецию. К счастью, наши волейболисты не упустили преимущество и одержали важную победу!
Следующий матч Украина проведет уже 3 сентября против мощной Сербии. Начало игры в 21:30. Также "сине-желтые" сыграют против:
- Португалии (5 сентября)
- Бельгии (7 сентября)
- Польши (8 сентября).