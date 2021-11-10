Украина – Болгария: где смотреть онлайн товарищеский матч

В четверг, 11 ноября, сборная Украины под руководством Александра Петракова проведет товарищеский матч против команды Болгарии. Болельщики этот матч могут просмотреть по телевидению, а также онлайн.

Встреча Украина – Болгария пройдет на стадионе "Черноморец" и начнется в 19.30 по киевскому времени.

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Украина – Болгария: где смотреть

В Украине правами на показ матчей сборной Украины владеет группа каналов "Футбол 1/2/3". Матч между сборными Украины и Болгарии покажут сразу два телеканала.

Речь идет о телеканалах "Футбол 1" и ТРК "Украина". Прямая трансляция по обоим каналам начнется в 19:20.

Смотреть онлайн матч Украина – Болгария можно на нескольких платформах полностью легально. Трансляцию матчей сборной Украины проводит Oll.tv.

Каналы "Футбол 1/2/3" также доступны абонентам "Воли". Их можно смотреть и в приложениях от мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell.