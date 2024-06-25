Последний шанс для команды Реброва: где бесплатно смотреть матч Украина –Бельгия на Евро-2024

В среду, 26 июня, состоятся очередные поединки последнего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. В одном из них встретятся сборные Украины и Бельгии.

Игра состоится в Штутгарте на "MHPArena". Стартовый свисток матча команд Группы "Е" прозвучит в 19:00, пишет 24 Канал.

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Кто бесплатно будет транслировать матч Украина – Бельгия

Этот поединок станет историческим, ведь Украина и Бельгия ранее никогда не встречались на официальных турнирах под эгидой УЕФА или ФИФА.

После двух туров группового этапа все четыре команды в квартете "E" имеют по три очка, что делает эту группу одной из самых интригующих в истории чемпионатов Европы. К сожалению, из-за разгромного поражения от Румынии (0:3) в первом матче, сборная Украины занимает последнее место.

Чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, подопечным Сергея Реброва нужна победа над Бельгией. Ничья или поражение оставляют шансы на выход, но они будут зависеть от результатов матча между Румынией и Словакией.

Бесплатно поединок Украины и Бельгии можно будет посмотреть на местных каналах Суспильного. В частности игру можно будет посмотреть в эфире национального телемарафона.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также будет опубликован результат матча с опасными моментами и голами встречи.

Напомним, что в последнем туре группового этапа Группы "E" встретятся также Словакия и Румыния. Он состоится параллельно с матчем команды Реброва – в 19:00.