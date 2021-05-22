Сможет ли Украина одержать первую победу в 2021 году: прогноз букмекеров на матч с Бахрейном

В воскресенье, 23 мая, сборная Украины проведет контрольный матч против Бахрейна. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

В рамках подготовки к Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко запланировали провести три поединка: с Бахрейном, а также против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

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Первым спарринг-партнером перед стартом на континентальном первенстве для "сине-желтых" станет сборная Бахрейна. Главная футбольная команда этой страны сейчас занимает 99 позицию в рейтинге ФИФА и особых достижений не имеет. Она никогда не попадала на Чемпионат мира, но дважды подряд – в 2005 и 2009 годах была максимально близка к успешному прохождению квалификации, когда выходила в Межконтинентальные стыковочные матчи.

Сборная Андрея Шевченко уже приучила болельщиков к зрелищной игре и прекрасным результатам. Наша команда отлично провела отборочный турнир к предстоящему Евро, завершив цикл без единого поражения и опередив в группе действующего чемпиона континента, сборную Португалии. В решающем поединке за первое место, 14 октября в Киеве, украинцы, играя в меньшинстве по ходу матча, обыграли Криштиану Роналду и Ко – 2:1 и досрочно вышли в финальную стадию.

Украина – Бахрейн: прогноз Favbet

Наша главная команда является явным фаворитом предстоящего противостояния. И тут дело даже не в рейтинге ФИФА, в котором Украина намного выше Бахрейна, занимая 24 место.

Именно команде Андрея Шевченко эксперты дают тотальное преимущество – 1,44. Если прогноз экспертов оправдается, то это будет первый успех украинцев в 2021 году. На победу сборной Бахрейна стоит коэффициент 7,7. ничья в этой встрече более вероятна – 4,7.

Вероятно, что встреча завершится победой украинской сборной со счетом 2:0 – 6,1. Довольно неплохие шансы дают украинцам и на успех с цифрами на табло 3:0 в Харькове – 8,9.

Будет ли в поединке первый гол в промежутке с 1 по 10 минуту? Букмекеры полагают, что нет – 1,15.