Автор легендарной песни "Україна" Тарас Петриненко поразил исполнением гимна: видео со стадиона

Легенда украинской музыки спел главную песню страны перед футбольным матчем между Украиной и Англией. Тарасу подпевал вся арена в польском Вроцлаве.

Сборная Украины проводит свой четвёртый матч квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва в номинально домашней игре противостоит вицечемпиону Европы Англии, пишет 24 канал.

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Перед встречей во Вроцлаве были исполнены национальные гимны обеих команд. Украинский вживую спел известный певец Тарас Петриненко. Его исполнение поразило тысячи зрителей на польском стадионе, которым подпевали народному артисту.

Видео исполнения гимна Украины от Тараса Петриненко:

. Тарас Гаринальдович Петриненко – украинский певец и композитор из Киева. 70-летний музыкант - автор известной песни "Україна", которую называют неофициальным гимном нашей страны. Народный артист и Национальная легенда Украины.

Напомним, что в конце августа на этом же стадионе гимн Украины красиво исполнила Елена Омаргалиева. Певица спела перед боем между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, вдохновив нашего боксера на победу.

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Отметим, что Украина идет второй в отборочной группе Евро-2024, набрав 6 очков в трех матчах. Англия лидирует в квинтете, выиграв все свои четыре игры.