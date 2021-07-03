Украина – Англия: Кривцов получил досадную травму – Шевченко выпустил Цыганкова

Сборная Украины 3 июля в поединке 1/4 финала Евро-2020 встретилась с Англией. Досадную травму в эпизоде без борьбы получил Сергей Кривцов. На поле вместо него появился Виктор Цыганков.

Этот матч является историческим для нашей национальной команды. Ведь "сине-желтые" никогда еще не играли на этой стадии чемпионата Европы.

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Травма Сергея Кривцова

На 32 минуте встречи Сергей Кривцов неудачно приземлился на газон и не мог самостоятельно подняться

Он сразу показал, что не сможет продолжить игру, Защитник покинул поле с помощью медиков.

Андрей Шевченко доверил место в поединке Виктору Цыганкову, вероятно, наставник изменил схему.