Победит ли Украина самую дорогую команду Евро-2020: анонс 1/4 финала против Англии

Сборная Украины уже создала историю, выйдя в 1/4 финала Евро-2020. Теперь наша команда на пороге еще одного достижения – выхода в полуфинал. Но для этого Украине придется остановить фаворита Евро-2020 – сборную Англии.

Украина – Англия: главное

Что: 1/4 финала Евро-2020

Где: стадион "Олимпико", Рим (Италия)

Когда: суббота, 3 июля, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина", Oll.tv, Megogo, текстовая трансляция на Спорт 24

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Путь на Евро

Обе сборные прошли разный путь на Евро-2020, однако добрались до четвертьфинала. Украина выступала в группе C, в которой проиграла Нидерландам (3:2) и Австрии (1:0).

Подопечным Андрея Шевченко удалось победить только Северную Македонию (2:1), что позволило сборной выйти в 1/8 финала как одной из лучших команд, занявших третье место.

Украину вывели в плей-офф нужные результаты в других матчах. В 1/8 финала наша сборная после дополнительного времени одолела Швецию. Соперники Украины по группе – Нидерланды и Австрия вылетели в 1/8 финала.

Сборная Англии единственная команда, которая до сих пор не пропустила ни одного гола на Евро-2020. "Три льва" демонстрируют прагматичный футбол.

В первой игре гола Рахима Стерлинга хватило, чтобы Англия победила Хорватию. В принципиальном матче англичане не смогли победить Шотландию (0:0), но в последнем туре одолели Чехию (1:0).

Это позволило Англии выиграть группу D. В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта победили Германию (2:0).

Статистика на Евро

Для Украины это только третий чемпионат Европы. На первом евро в 2012 году украинцы заняли третье место. После победы над Швецией "сине-желтые" проиграли Франции и Англии.

Евро-2016 украинцы, видимо, хотят стереть из своей памяти – три поражения и самый быстрый вылет из турнира.

Всего на чемпионатах Европы Украина одержала только три победы.

Англичане в десятый раз играют на Евро. Они заняли третье место на Евро-1968 и дошли до полуфинала на домашнем чемпионате в 1996 году. "Три льва" не попали на Евро-2008. Это была первая и единственная с 1984 года финальная стадия, которую они пропустили.

Англичане выиграли всего два из пяти четвертьфиналов на Евро. Оба раза в Испании: на Евро-1968 и Евро-1996.

Очные встречи

Украина выиграла всего один из семи матчей против Англии. В пассиве нашей сборной четыре поражения. Предыдущие два матча между командами завершились вничью.

Среди четырех поражений "сине-желтых" – проигрыш в единственной встрече команд на чемпионатах Европы. Уэйн Руни забил единственный мяч своей команды на "Донбасс Арене" в матче группового этапа Евро-2012 и вывел Англию в 1/4 финала.

Матч запомнился и скандальным решением венгерского арбитра Виктора Кашшаи. Тот не засчитал гол Марко Девича после того, как мяч пересек линию ворот. Впрочем, во время атаки Артем Милевский находился в активном офсайде.

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Единственный матч Украина выиграла в отборе на чемпионат мира-2010. Наша сборная одержала победу благодаря блестящему голу Сергея Назаренко.

Также автором прекрасного гола в ворота Англии стал Евгений Коноплянка. Наш футболист заставил замолчать "Уэмбли" в отборе на ЧМ-2014. Тогда Англия вырвала ничью в концовке игры.

Англия – Украина видеообзор

Украина против топ-сборных

Сборная Украины с Андреем Шевченко сыграла 11 матчей против топ-сборной Европы. В активе украинской сборной только две победы.

В отборе на Евро-2020 украинская команда победила Португалию со счетом 2:1. Также в этой же кампании "сине-желтые" сыграли вничью с португальцами (0:0).

Еще один матч, который Украина выиграла в топ-сборной, произошел осенью 2020 года. Украина в Киеве сенсационно победила Испанию (1:0) в Лиге наций благодаря голу Виктора Цыганкова.

Украина – Испания видеообзор

В той же Лиге наций "сине-желтые" проиграли Испании на выезде (4:0) и дважды были биты Германией – 2:1 дома и 3:1 на выезде.

В 2020 году команда Андрея Шевченко провела товарищеский матч с Францией, в котором потерпела крупнейшее поражение в истории – 7:1. И следует сказать, что нашу команду "скосил" коронавирус, что определенным образом оправдывает результат поединка.

В 2021 "сине-желтые" провели два матча с топ-сборными – сыграли вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022 и проиграли Нидерландам на Евро-2020.

Еще два поражения с Андреем Шевченко Украина понесла в отборе на ЧМ-2018, когда уступила Хорватии – 1:0 на выезде и 2:0 дома.

Лидеры команд

Сборная Англии – самая дорогая команда Евро-2020. Стоимость англичан оценивается в 1,26 миллиарда евро. Например, сборная Украины стоит скромные 197,20 миллиона евро.

В составе Англии немалое количество звездных футболистов и универсальных игроков. При необходимости Гарет Саутгейт может полностью менять тактику во время игры, выпуская нужного футболиста.

На Евро-2020 пока самым результативным является Рахим Стерлинг из Манчестер Сити. На его счету 3 гола. Еще один мяч за "Трех львов" забил форвард Тоттенхэма Гарри Кейн.

Рахим Стерлинг / Фото Getty Images

Оружием Англии является широкая скамейка запасных, что доказал матч с Германией в 1/8 финала. Джек Грилиш вышел на замену и полностью перевернул игру. Он принял участие в двух голевых атаках своей команды.

Не стоит забывать, что в распоряжении Саутгейта талантливые Санчо, Маунт и Фоден.

Героем сборной Украины на Евро-2020 несомненно является Георгий Бущан. Наш вратарь спас команду от неудачи в игре против Северной Македонии и помог одолеть Швецию в 1/8 финала.

На групповом этапе Украину вперед вели Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, когда этого ожидали от Александра Зинченко и Руслана Малиновского.

Открытием раунда плей-офф стал Артем Довбик. Нападающему Днепра-1 уже раздают авансы за решающий гол Швеции в 1/8 финала.

Видео гола Довбика

Прогноз букмекеров

Английские эксперты, СМИ и бывшие футболисты уверены в победе своей команды в матче против Украины. Кое-где англичане даже высокомерны, за что их следует наказать.

И действительно на бумаге Англия фаворит не только игры с украинцами, но и всего Евро-2020. Их проход в 1/2 финала оценивают коэффициентом 1,20 против 5 на сборную Украины.

Что касается основного времени игры, то в компании Favbet дают коэффициент 1,46 на победу англичан. Победа Украины в основное время оценена коэффициентом 8,80. На ничью в игре букмекеры предлагают коэффициент 4,45.

В противостоянии с Англией от Украины, пожалуй, не стоит ждать атакующего и открытого футбола. Скорее всего, наши игроки выйдут мешать сопернику играть, как это делала Австрия против Италии.

Но хватит ли "сине-желтых"? Физика нашей сборной оставляет желать лучшего. И не стоит принимать во внимание игру со Швецией, которая была статичной. Англия заставит нас бегать. Активного прессинга нам не избежать.

С другой стороны, англичанам часто не везет. Подопечные Саутгейта окажутся под давлением, ведь встретятся, пожалуй, с самой слабой на данный момент командой Евро-2020.