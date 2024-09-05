Первая игра команды Реброва после Евро-2024: где смотреть матч Украина – Албания в Лиге наций

В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу начнет свой путь в Лиге наций-2024/2025. Первым соперником "сине-желтых" станет национальная команда Албании.

Поединок состоится в Праге на стадионе "Epet Arena". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Кто покажет матч Украина – Албания

Для сборной Украины это будет первый матч после Евро-2024. На турнире в Германии подопечные Сергея Реброва не смогли выйти из группы, несмотря на четыре набранных зачетных пункта.

"Сине-желтые" в седьмой раз проведут очную встречу со сборной Албании. Сейчас полное преимущество на стороне нашей национальной команды – пять побед и одна ничья.

Болельщики смогут посмотреть игру между сборными Украины и Албании в прямом эфире на медиасервисе Megogo по подпискам “Максимальная”, “Спорт”и “Оптимальная”. Также матч покажут местные телеканалы Сумпільного, кроме OTT-сервисов.

К слову. Последний раз будущие соперники играли между собой в 2018 году. Тогда Украина победила со счетом 4:1, а дублями отметились Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.

Напомним, что после поединка с Албанией сборная Украины в сентябре проведет еще один матч – 10 сентября подопечные Реброва будут противостоять Чехии.