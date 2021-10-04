Угрожал болельщику физической расправой: Селезнев попал в новый скандал – видео

На матче 10-го тура УПЛ Металлист 1925 – Минай (1:0) болельщики решили спровоцировать нападающего закарпатской команды Евгения Селезнева.

Когда форвард выходил на поле, фанаты начали кричать в его адрес странные возгласы.

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"Селя – в ПФЛ, в РПЛ", – кричали фанаты, намекая на прошлые выступления Евгения в российской Кубани. Селезнев не выдержал, подошел к трибунам, начал отвечать на провокации болельщиков и грозился разобраться с кем-то из них.

Селезнев: "Да я тебя сейчас вытащу [неразборчиво], хочешь? Спускайся сюда!" Обращаясь к стюарду: "А можно я сюда вылезу? А можете мне его сюда вытащить?".

Металлист 1925 – Минай: коротко о матче

Харьковский Металлист 1925 сумел победить одного из аутсайдеров Минай только благодаря пенальти. Игра в воскресенье, 3 октября, могла закончиться и без забитых голов.

Все в матче решил единственный гол, который был забит с пенальти. Михаил Месхи в собственной штрафной сбил Андрея Ременюка, и арбитр назначил пенальти. Пробивать пошел Артем Габелок. Кучер был близок к тому, чтобы отбить мяч, но удар был достаточно мощный, чтобы мяч залетел в ворота.

Видео скандала Селезнева с болельщиками в Харькове