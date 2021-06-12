Евро-2020: Уэльс вырвал ничью у Швейцарии – видео

Евро-2020 продолжился в субботу, 12 июня, поединком группы A между Уэльсом и Швейцарией. Матч в Баку завершился результативной ничьей.

Уэльс – Швейцария 1:1

Голы: Мур, 74 – Эмболо, 49

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На стартовых минутах поединка Уэльс пытался играть первым номером, но швейцарцы быстро забрали инициативу. Однако первый голевой момент возник возле ворот Швейцарии.

Джеймс исполнил замечательный кросс с левого фланга в штрафную точно на Мура. Нападающий Уэльса нанес удар головой. Мяч летел под перекладину, но Зоммер записал в свой актив эффектное спасение.

Швейцария ответила на 20 минуте благодаря подачи с углового. Шер включил режим бразильца и едва пятой не отметился в воротах Уорда. Через 7 минут номинальные гости создали еще один момент.

Сеферович получил мяч в штрафной и, развернувшись, нанес мощный удар. Вряд ли Уорд контролировал ситуацию, но валлийцам повезло – мяч пролетел мимо ворот!

На первой компенсированной минуте к первому тайму Швейцария потеряла убийственную возможность. Эмболо в штрафной получил мяч и сбросил на Сеферовича. Нападающий не смог огорчить Уорда, не попал в ворота.

Сразу после перерыва безудержный Эмболо должен был выводить швейцарцев вперед. Нападающий получил мяч перед штрафной валлийцев и, протеснив двух защитников, нанес мощный удар. Уорд сумел отбить мяч на угловой, и, как оказалось, просто отсрочил гол Эмболо.

После навеса с угла поля Робертс не удержал Эмболо и нападающий ударом головой поразил угол!

Видео гола Эмболо

Уэльс свой второй шанс имел на 61 минуте. После розыгрыша углового Дэвису удалось выйти на ударную позицию и пробить по воротам Зоммера. К сожалению для валлийцев, защитник не попал в створ ворот.

Швейцария, которая перешла на игру вторым номером, находила моменты в контратаках. Один из таких возник на 65 минуте у Эмболо. Брил из пределов штрафной нанес обводящий удар, но совсем немного не попал.

Швейцария пыталась удержать победный результат, но была наказана. Валлийцы использовали домашнюю заготовку на угловом. Навес в штрафную завершился ударом Мура, который не оставил шансов Зоммеру.

Видео гола Мура

Наставник швейцарцев Владимир Петкович начал бросать в бой свежих футболистов, чтобы вырвать победу. И в конце матча Гавранович снова вывел свою команду вперед. Но арбитр не засчитал гол из-за офсайда.

На 90 минуте уже Эмболо был близок, чтобы оформить дубль. После углового Эмболо снова выиграл верховую дуэль и пробил под перекладину. Уорд в очередной раз был на высоте и отбил мяч!

Финальный штурм Швейцарии не увенчался успехом и команды расписали ничью.

Уэльс – Швейцария видеообзор