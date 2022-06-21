УЕФА включила двух игроков Украины в топ-100 лучших игроков европейских сборных

УЕФА вместе с FedEx Performance Zone обновила рейтинг лучших футболистов национальных команд. Сразу два представителя сборной Украины попали в топ-100 лучших игроков.

Два украинца в топ-100

Килиан Мбаппе стал лучшим футболистом на уровне выступлений за сборную своей страны. Француз возглавил рейтинг. Сразу за его спиной разместились его партнер по национальной команде Карим Бензема. Тройку лидеров замкнул нидерландец Мемфис Депай.

Стоит посмотреть Шедевр Малиновского в ворота Ювентуса попал в топ-20 лучших голов Серии А: мощное видео

В мировую топ-10 попали – Гарри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия), Эмиль Форсберг (Швеция), Серхио Бускетс (Испания), Игорь Армаш (Молдова), Антуан Гризманн (Франция) и Кевин де Брюйне.

Андрей Ярмоленко стал лучшим среди украинцев. Капитан сборной стал 91-м. В последнем десятке топ-100 расположился другой украинец Николай Матвиенко – 92-я позиция.

Третьим в этом списке среди украинских футболистов стал динамовец Николай Шапаренко. Правда, полузащитник оказался уже вне сотни лучших – 148-е место.

Топ-10 лучших украинских футболистов (в местах)

91. Андрей Ярмоленко

92. Николай Матвиенко

148. Николай Шапаренко

149. Роман Яремчук

184. Илья Забарный

281. Виктор Цыганков

282. Руслан Малиновский

314. Александр Караваев

322. Тарас Степаненко

358. Александр Зинченко



Топ-6 лучших игроков сборной Украины / Скриншот с УЕФА

Напомним, что в течение месяца сборная Украины провела пять матчей – в отборе ЧМ-2022 и Лиге наций. За это время подопечные одержали три победы, расписали одну мировую и потерпели одно поражение. Правда, это одно фиаско стало наиболее болезненным. Уэльс минимально обыграл "сине-желтых" благодаря автоголу Андрея Ярмоленко, выведшему валлийцев на Мундиаль.