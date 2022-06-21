УЕФА поздравила Довбика с днем рождения, вспомнив гол в ворота Шотландии: видео мяча
Источник:твиттер УЕФА
УЕФА не забыла приветствовать украинского форварда с праздничным событием в его жизни. 21 июня 2022 года Артему Довбику стукнуло 25 лет.
Забил в традиционном стиле
На русской странице УЕФА в твиттере появилось сообщение, посвященное 25-летию форварда сборной Украины на Днепре-1. Прессслужба напомнила гол футболиста в матче плей-офф отбора чемпионата мира-2022 в ворота Шотландии.
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Довбик появился на поле по ходу поединка и поставил в нем яркую точку, заставившую украинских болельщиков сборной наконец выдохнуть. Ведь до этого мяча Украина побеждала шотландцев только с разницей в один гол.
Видео гола Довбика в ворота Шотландии
Напомним, что в том поединке подопечные Александра Петракова отмечали победу со счетом 1:3. Эта победа позволила "сине-желтым" стать на шаг ближе к Мундиалю. Но, к сожалению, Уэльс украинцы пройти не смогли. Валлийцы завоевали путевку в Катар благодаря автоголу Андрея Ярмоленко, который стал единственным в матче (1:0).
Хорошая часть сезона для Довбика
- Сезон-2021/2022 в Украине из-за войны закончился досрочно. Довбик по итогам первой части стал лучшим бомбардиром УПЛ, опередив динамовца Виктора Цыганова.
- За сезон Артём отыграл 18 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 5 ассистов.
- В футболке главной команды провел уже 11 поединков, отличившихся 4 мячами.
- Нападающий забивал не только в ворота Шотландии. Довбик стал автором гола в матче Лиги наций против Ирландии. Артём принес сборной ничью 1:1.