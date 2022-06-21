УЕФА поздравила Довбика с днем рождения, вспомнив гол в ворота Шотландии: видео мяча

УЕФА не забыла приветствовать украинского форварда с праздничным событием в его жизни. 21 июня 2022 года Артему Довбику стукнуло 25 лет.

Забил в традиционном стиле

На русской странице УЕФА в твиттере появилось сообщение, посвященное 25-летию форварда сборной Украины на Днепре-1. Прессслужба напомнила гол футболиста в матче плей-офф отбора чемпионата мира-2022 в ворота Шотландии.

Смотрите также Шедевр Малиновского в ворота Ювентуса попал в топ-20 лучших голов Серии А: мощное видео

Довбик появился на поле по ходу поединка и поставил в нем яркую точку, заставившую украинских болельщиков сборной наконец выдохнуть. Ведь до этого мяча Украина побеждала шотландцев только с разницей в один гол.

Видео гола Довбика в ворота Шотландии

Напомним, что в том поединке подопечные Александра Петракова отмечали победу со счетом 1:3. Эта победа позволила "сине-желтым" стать на шаг ближе к Мундиалю. Но, к сожалению, Уэльс украинцы пройти не смогли. Валлийцы завоевали путевку в Катар благодаря автоголу Андрея Ярмоленко, который стал единственным в матче (1:0).

Хорошая часть сезона для Довбика