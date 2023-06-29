Это ждет сборную Украины: УЕФА планирует изменить формат отбора к чемпионату мира-2026

Европейский союз планирует изменить формат квалификации на Мундиаль. Лига наций может сыграть немаловажную роль.

УЕФА предложил ФИФА изменения в отбор европейских сборных на чемпионат мира-2026. На Мундиаль будет квалифицироваться больше европейских команд.

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Больше шансов поехать на Мундиаль

Чемпионат мира-2026 пройдет сразу в трех странах, а именно в США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль стал уникальным еще по той причине, что в нем примут участие сразу 48 команд. По решению ФИФА, они будут поделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой из групп, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Таким образом, стадия плей-офф расширится с 16 сборных до 32 команд. Однако изменения также ждут и квалификацию в Мундиаль, а УЕФА уже предложил свой вариант отбора.

Европейский союз обратился в ФИФА с нововведением, которое предусматривает два этапа – группу и плей-офф. На первой стадии будет 12 групп по 4 или 5 команд. Победители квартетов/квинтетов сразу пробьются на ЧМ, а вот 12 сборных, которые займут второе место в группах, сыграют уже на следующем этапе, а именно в плей-офф. К тому же к "серебряным" коллективам присоединятся четыре победителя групп Лиги наций (2024/2025).

Из Лиги наций к плей-офф присоединятся именно те коллективы, которые заняли первое или второе место в своих квалификационных группах. Если же команда по основному отбору попала на ЧМ и выиграла группу в ЛН, то ее место займет коллектив, оказавшийся за спиной победителя в Лиге наций.

Таким образом, 16 участников стадии плей-офф будут разделены на четыре четвёрки, в которых поединки состоятся в формате одноматчевых полуфиналов и финала. То есть к 12 победителям групп присоединятся еще 4 триумфатора плей-офф. Это означает, что на ЧМ от Европы будет делегировано 16 коллективов, вместо 13-ти.