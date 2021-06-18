УЕФА отказался проводить турниры в Беларуси

УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.

Все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, будут отменены.

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Таким образом, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав в Беларуси.

Все домашние игры белорусские клубы должны будут проводить на нейтральном поле. Скорее всего, это затронет и национальную сборную, а также другие сборные молодежных возрастных групп.

Что происходит в Беларуси: последние новости

По состоянию на июнь 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы необходимости бороться с "врагом с Запада". В частности, политик заговорил о мобилизации населения.

Тем временем, лидеры стран "Большой семерки" обратились к режиму Лукашенко. Они призвали самопровозглашенного президента изменить курс политики и согласиться на проведение честных президентских выборов.

Руководители стран G7 также отметили, что обеспокоены постоянными нападениями белорусских властей на права человека.