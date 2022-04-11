УЕФА не разрешила Динамо провести благотворительные матчи с Барселоной и Реалом

Киевское Динамо готовится к благотворительным матчам в поддержку Украины. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу рассказал о соперниках.

Без испанских грандов

Мирча Луческу рассказал, что война в Украине заставила футболистов Динамо перевезти свои семьи в столицу Румынии, а тренировки проходили в Снагове. Наставник рассказал о плане поездок на первые благотворительные матчи.

Стоит узнать В Украине и Польше покажут благотворительный футбольный Match for peace Легия – Динамо

Уже 12 апреля чемпион Украины сыграет в Варшаве против Легии, на следующий день переедет в Стамбул, чтобы провести игру против турецкого Галатасарая. После этого киевляне вернутся в Румынию, где выйдут на поле против местного Стяуа.

"Мистер" добавил, что такие поединки провернут еще больше внимания мира к ужасающим событиям, которые разворачиваются в Украине. Все вырученные средства пойдут на нужды беженцев, из-за агрессии России потерявших дома в Украине.

Интересно, что среди соперников Динамо хотели видеть Реал и Барселону. Но УЕФА не разрешила киевлянам договориться с испанскими грандами.

Похоже, что Реал и Барселона не могут проводить товарищеские матчи из-за ограничений УЕФА по Европейской Суперлиге, хотя мы приложили для этого все усилия. Совсем другое дело играть на стадионе, вмещающем 100 тысяч зрителей в стране с высоким финансовым потенциалом, превосходящим восточные страны. В любом случае из Западной Европы также должна прийти помощь,

– ответил Луческу.

Напомним, что такую ​​инициативу поддержал донецкий Шахтер, 10 апреля сыгравший первый благотворительный матч в Греции. К сожалению, подопечные Роберто Де Дзерби потерпели минимальное поражение от Олимпиакоса (1:0).

На футбольное поле "горняки" вышли с сине-желтыми флагами. Обе команды сыграли в футболках "Остановите войну".

К сведению. Благотворительный матч Динамо против Легии состоится во вторник, 12 апреля, на домашнем поле польского клуба в Варшаве. Начало поединка в 21.30 по Киеву.