Измены не будет: УЕФА приняла решение по российским командам и Суперкубку в Казани

В УЕФА решили не отменять дисквалификацию российских команд по европейской арене. Также решение ассоциации повлияет на проведение розыгрыша обширного титула в России.

Российские клубы на сборные не смогут участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА до окончания войны России с Украиной. Таким образом, Казань не сможет принять Суперкубок УЕФА в 2023 году, как это планировалось ранее.

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УЕФА хочет обсудить общее состояние российского футбола, готовясь к тому, когда команды смогут вернуться к европейским соревнованиям, если война закончится. Однако до окончания войны такой вариант не рассматривается. Все российские клубы и сборные будут отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.