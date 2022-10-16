Удвоил преимущество Реала: Вальверде забил второй гол в матче с Барселоной: видео удара
16 октября 2022 , 18:27Читати новину українською
На стадион "Сантьяго Бернабеу" проходит матч 9-го тура испанской Ла Лиги между Реалом и Барселоной. Мадридская команда лидирует по итогам первого тайма.
Сначала счет открыл Карим Бензема. Ассист на нападающего отдал бразильский вингер Винисиус Жуниор, пишет 24 канал.
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Впоследствии на 35-й минуте матча мадридский гранд удвоил свое преимущество. Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде забил второй гол. Ассист на уругвайца отдал левый защитник Ферлан Мэнди.К слову. Текстовую трансляцию матча можете просмотреть по ссылке .
Видео гола