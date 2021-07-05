Удастся ли Монреаль Канадиенс совершить невероятный камбэк после 0:3 в финале Кубка Стэнли

Уже в ночь на 6 июля в НХЛ может определиться обладатель Кубка Стэнли. Монреаль Канадиенс и Тампа-Бэй Лайнтинг сыграют четвертый матч финальной серии. "Молнии" близки к победе, ведь ведут в серии 3:0.

Тампа-Бэй является действующим обладателем Кубка Стэнли. В прошлом сезоне команда в финале обыграла Даллас со счетом 4:2.

Зато Монреаль стал первой канадской командой за последние десять лет, сумевшей выйти в финал Кубка Стэнли. Последний раз это удавалось Ванкуверу в 2011 году. А победу клубы из Канады в турнире в последний раз праздновали еще в 1993 году, когда это удалось сделать именно Монреалю.

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Но повторить свое достижение Канадиенс будет довольно сложно. Ведь счет в серии 0:3. Четвертый матч между командами состоится в ночь на 6 июля.

Важно! В букмекерской компании Favbet выставили коэффициент 27 на то, что Монреаль совершит невероятный камбэк и выиграет Кубок Стэнли. Для этого команде надо выиграть четыре матча подряд.

В истории плей-офф НХЛ было зафиксировано лишь четыре случая, когда команды после такого выигрывали серию. Хотя один из таких случаев – именно в финале, и сделала это канадская команда.

Торонто Мэйпл Лифс

Первый такой случай был зафиксирован в 1942 году. И именно в финале. Торонто проигрывал 0:3 Детройту. И в четвертом матче уступал 0:2 и 2:3. И "клиновым листьям" удалось сравнять счет, а в овертайме вырвать победу. Хотя сам матч отметился скандальным судейством, за что тренер Детройта Джек Адамс набросился с кулаками на арбитра (и ударил его в лицо). Тренер Детройта был дисквалифицирован до конца плей-офф, а в следующих матчах Торонто победил 9:3, 3:0 и 3:1, завоевав Кубок Стэнли.

Нью-Йорк Айлендерс

Команда проигрывала Питсбургу в четвертьфинале. Но на четвертый матч тренер Эл Арбор решил провести замену вратаря – вместо Билли Смита на лед вышел Гленн Реш. И это дало результат – четыре победы и выход в финал Восточной конференции. Уже там "островитяне" были близки к тому, чтобы повторить это достижение, ведь проигрывали Филадельфии 0:3. И отыгрались – 3:3. Но в седьмом матче серии уступили следующим обладателям трофея.

Филадельфия Флайерс

В 2010 году Филадельфия дошла до финала Кубка Стэнли, хотя могла вылететь еще во втором раунде. Ведь проигрывала Бостону 0:3 в серии. Четвертый матч удалось выиграть лишь в овертайме. А в седьмом Филадельфия уже к 15-й минуте проигрывала 0:3. И все же сумела выиграть матч и выйти в финал конференции, а затем и в финал Кубка Стэнли. Однако там команда проиграла.

Лос-Анджелес Кингз

В 2014 году команда стала победителем кубка Стэнли. Но то же начала крайне неудачно, в первом раунде уступая Сан-Хосе 0:3. При этом первые два матча были проиграны с разгромным счетом. И уже с третьего матча "короли" навязали борьбу (хоть и проиграли), а дальше уже выиграли четыре матча подряд. Стоит отметить, что два следующих раунда Лос-Анджелес тоже проходил, побеждая в серии 4:3. И лишь в финале победили Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 4:1.

Есть ли шансы у Монреаля отыграться в серии с Тампа-Бэй и выиграть Кубок Стэнли

Почти нет. Против Канадиенс говорит как их игра, так и статистика. Ведь на четыре случая победы в серии после трех поражений в стартовых матчах приходится почти две сотни случаев, когда команды не выигрывали. И меньше десяти, когда командам удавалось сравнять счет до 3:3, но тоже в итоге уступить.

Молнии просто уничтожили соперников в трех предыдущих матчах 5:1, 3:1 и 6:3. В каждом из этих матчей именно игроки Тампа-Бэй первыми открывали счет. Монреаль же ни разу не был впереди в счете в матче.

Несмотря на то, что матч состоится на домашней площадке канадского клуба, букмекеры не очень верят в победу Монреаля. Favbet на победу Канадиенс выставил коэффициент 3,05 в основное время и 2,26 в целом. На Тампа-Бэй – 2,14 и 1,67 соответственно.

На то, что "молнии" второй раз подряд выигрывают трофей ставки не принимаются. Коэффициент 27 – на победу в турнире канадского клуба.