Российская ракета убила невинную девушку, – Левченко об ударе по супермаркету в Константиновке

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о гибели своей землячки. Девочке из Константиновки было всего 16 лет.

9 августа российские террористы нанесли удар по супермаркету в Константиновке. В результате обстрела погибли 14 человек, а еще 44 получили ранения различной степени тяжести.

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Левченко: Таких историй за годы войны тысячи

Среди жертв теракта России была землячка бывшего игрока сборной Украины Евгения Левченко. О ее истории он опубликовал пост, добавив фото девочки.

Евгений рассказал, что несколько недель назад к нему позвонила знакомая Яна из Украины, которая попросила приобрести компьютер для девочки, которая с сентября пойдет на учебу.

"Эту девушку звали Влада (Владислава). Несколько дней назад российская ракета убила эту невинную девушку. Ей было всего 16 лет. Она просто пошла за покупками в супермаркет, как и каждый из нас. Это было в моем родном городе Константиновка.

Вдруг раздался взрыв. Огонь и дым. Все разрушено. Я не знаю, умерла ли она сразу, или мучилась в агонии, но очень надеюсь, что она покинула этот мир без боли.

Я пишу эти строки и понимаю, что Влада уже никогда не вернется, и что таких историй за годы войны тысячи. И вот я смотрю на этот компьютер и проклинаю его, потому что он напоминает мне, как легко можно забрать жизнь у человека", – написал Левченко.

Погибшая девочка Влада из Константиновки / фото из инстаграма Евгения Левченко

Отметим, что Евгений Левченко активно помогает Украине на волонтерском фронте. Экс-хавбек "сине-желтых" организует благотворительные мероприятия в Нидерландах.

Евгений вместе с бывшими одноклубниками помогают украинским детям, которые пострадали от войны. К благотворительным акциям присоединяются звезды мирового футбола, такие как Арьен Роббен.