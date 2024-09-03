"Убийцы, твари, нелюди": как украинский спорт реагирует на жуткий удар по Полтаве
Днем 3 сентября Россия в очередной раз доказала, что не должна существовать в цивилизованном мире. Враг нанес прицельный ракетный удар по Полтаве.
Две баллистические ракеты повредили учебное заведение и соседнюю больницу. К сожалению, ракетный удар унес жизни уже по меньшей мере 41 украинца, еще более 180 человек получили ранения, информирует 24 Канал.
К теме Удар по учебному заведению Полтавы: 41 человек погиб, более 180 ранены
Ракетный удар по Полтаве
На месте попадания продолжают работали все необходимые спасательные службы, разбирая завалы. Благодаря спасателям и медикам уже удалось спасти жизни 25 человек. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств жуткой трагедии в Полтаве.
Полтавская станция переливания крови на базе Полтавской областной больницы призывает местных сдавать кровь (независимо от ее группы). На Полтавщине объявили трехдневный траур.
Украинский спорт в соцсетях начинает реагировать на вражеский удар по Полтаве. Одной из первых на него отреагировала самая титулованная украинка в истории Олимпиады Ольга Харлан. Фехтовальщица не сдерживала своих эмоций.
Господи... Полтава. Нет слов. Нет, есть. Убийцы, твари, нелюди...Соболезнования родным погибших,
– написала Харлан.
Реакция Ольги Харлан / Скриншот из инстаграма фехтовальщицы
Лилия Подкопаева
Полтава...мои соболезнования нам всем,
– прокомментировала Подкопаева.
Реакция Лилии Подкопаевой / Скриншот из соцсетей
Олег Верняев
Полтава. Соболезнования родным погибших,
– написал гимнаст.
Реакция Олега Верняева / Скриншот из инстаграма гимнаста
УАФ
Украинская ассоциация футбола тоже присоединилась к словам поддержки родных погибших в результате террористического обстрела.