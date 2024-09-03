"Убийцы, твари, нелюди": как украинский спорт реагирует на жуткий удар по Полтаве

Днем 3 сентября Россия в очередной раз доказала, что не должна существовать в цивилизованном мире. Враг нанес прицельный ракетный удар по Полтаве.

Две баллистические ракеты повредили учебное заведение и соседнюю больницу. К сожалению, ракетный удар унес жизни уже по меньшей мере 41 украинца, еще более 180 человек получили ранения, информирует 24 Канал.

К теме Удар по учебному заведению Полтавы: 41 человек погиб, более 180 ранены

Ракетный удар по Полтаве

На месте попадания продолжают работали все необходимые спасательные службы, разбирая завалы. Благодаря спасателям и медикам уже удалось спасти жизни 25 человек. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств жуткой трагедии в Полтаве.

Полтавская станция переливания крови на базе Полтавской областной больницы призывает местных сдавать кровь (независимо от ее группы). На Полтавщине объявили трехдневный траур.

Украинский спорт в соцсетях начинает реагировать на вражеский удар по Полтаве. Одной из первых на него отреагировала самая титулованная украинка в истории Олимпиады Ольга Харлан. Фехтовальщица не сдерживала своих эмоций.

Господи... Полтава. Нет слов. Нет, есть. Убийцы, твари, нелюди...Соболезнования родным погибших,

– написала Харлан.



Реакция Ольги Харлан / Скриншот из инстаграма фехтовальщицы

Лилия Подкопаева

Полтава...мои соболезнования нам всем,

– прокомментировала Подкопаева.



Реакция Лилии Подкопаевой / Скриншот из соцсетей

Олег Верняев

Полтава. Соболезнования родным погибших,

– написал гимнаст.



Реакция Олега Верняева / Скриншот из инстаграма гимнаста

УАФ

Украинская ассоциация футбола тоже присоединилась к словам поддержки родных погибших в результате террористического обстрела.