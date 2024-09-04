Россияне разрушили Центр спортивной медицины и реабилитации во Львове: ужасные фото

Во время ночной ракетной атаки по Львову, Россия атаковала и спортивную инфраструктуру. Пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации.

Под утро 4 сентября Россия атаковала Львов различными типами вооружения. В городе повреждено много гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

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Ужасные последствия российского удара

По состоянию на сейчас во Львове известно о 7 погибших и около 50 пострадавших. Среди погибших есть дети.

Среди разрушенных зданий областной Центр спортивной медицины и реабилитации, который функционировал в историческом здании.

В нем выбито более 70 окон, от ударной волны повыносило рамы, в шести кабинетах упал потолок, оторваны батареи, уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура. Охранник и сотрудники учреждения не пострадали.

Разрушение Центра спортивной медицины и реабилитации / Фото Львовской ОГА

Справка. Центр спортивной медицины и реабилитации расположен в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом, и является памятником архитектуры местного значения.

Отметим, что поисково-спасательные работы на местах попаданий во Львове продолжаются. Под завалами еще могут быть люди.