В России заявили о задержании убийцы оккупанта Ржицкого: им якобы является украинский каратист

Российские правоохранители утверждают, что "задержали" подозреваемого в убийстве оккупанта Станислава Ржицкого. Его застрелили во время утренней пробежки в Краснодаре.

Станислава Ржицкого застрелили утром 10 июля, когда он вышел на пробежку. По данным российских СМИ, у него было выпущено несколько пуль. Хотя со стороны россиян и в этом случае не обошлось без курьезов, ведь следователям и экспертам пришлось возвращаться на место убийства, чтобы найти пули.

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Именно Ржицкий был командиром подводной лодки "Краснодар", из которой Россия наносила ракетные атаки по мирным городам Украины. В частности, именно с этой лодки атаковали Винницу 14 июля 2022 года. Тогда ракетный удар по центру города унес жизни 27 человек. Самого Ржицкого "убрали" утром 10 июля.

После убийства Ржицкого в России опубликовали фото вероятного убийцы. А уже после этого заявили и о его задержании.

Вечером 11 июля в России заявили о задержании предполагаемого подозреваемого в убийстве Ржицкого. И пропагандисты даже опубликовали видео, как спецназовцы врываются в дом, где и задерживают мужчину.

Впоследствии российские СМИ заявили, что это Сергей Денисенко, 1959 года рождения. И якобы при задержании у него обнаружили пистолет с глушителем, из которого, вероятно, и застрелили российского оккупанта.

Уже после этого в России начали "раскручивать украинский след". Якобы задержанный родился в Сумах. И возглавлял федерацию каратэ Украины.

Человек с таким именем и фамилией действительно есть среди украинских каратистов. Он возглавлял Федерацию Шотокан Карате в Украину SKIF. И в августе 2022 года даже успешно сдал на 8 - Дан. А до этого в июле 2022 года участвовал в чемпионате Европы по карате.



Сергей Денисенко / фото Ukrainian Shotokan Karate-Do Federation SKIF

Следует отметить, что о задержании подозреваемого и его связи с Украиной сообщают российские пропагандисты. А однозначно верить им во время войны против Украины тоже не стоит.