В России заявили о задержании убийцы оккупанта Ржицкого: им якобы является украинский каратист
Российские правоохранители утверждают, что "задержали" подозреваемого в убийстве оккупанта Станислава Ржицкого. Его застрелили во время утренней пробежки в Краснодаре.
Станислава Ржицкого застрелили утром 10 июля, когда он вышел на пробежку. По данным российских СМИ, у него было выпущено несколько пуль. Хотя со стороны россиян и в этом случае не обошлось без курьезов, ведь следователям и экспертам пришлось возвращаться на место убийства, чтобы найти пули.
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Именно Ржицкий был командиром подводной лодки "Краснодар", из которой Россия наносила ракетные атаки по мирным городам Украины. В частности, именно с этой лодки атаковали Винницу 14 июля 2022 года. Тогда ракетный удар по центру города унес жизни 27 человек. Самого Ржицкого "убрали" утром 10 июля.Важно! Сразу после убийства Ржицкого начали раздаваться обвинения в сторону украинской разведки, что они к этому причастны. Однако руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что эти обвинения не имеют под собой никаких оснований. В то же время есть вероятность того, что его "убрали" сами же россияне после отказов и в дальнейшем наносить ракетные удары по Украине.
После убийства Ржицкого в России опубликовали фото вероятного убийцы. А уже после этого заявили и о его задержании.
Вечером 11 июля в России заявили о задержании предполагаемого подозреваемого в убийстве Ржицкого. И пропагандисты даже опубликовали видео, как спецназовцы врываются в дом, где и задерживают мужчину.
Впоследствии российские СМИ заявили, что это Сергей Денисенко, 1959 года рождения. И якобы при задержании у него обнаружили пистолет с глушителем, из которого, вероятно, и застрелили российского оккупанта.
Уже после этого в России начали "раскручивать украинский след". Якобы задержанный родился в Сумах. И возглавлял федерацию каратэ Украины.
Человек с таким именем и фамилией действительно есть среди украинских каратистов. Он возглавлял Федерацию Шотокан Карате в Украину SKIF. И в августе 2022 года даже успешно сдал на 8 - Дан. А до этого в июле 2022 года участвовал в чемпионате Европы по карате.
Сергей Денисенко / фото Ukrainian Shotokan Karate-Do Federation SKIF
Следует отметить, что о задержании подозреваемого и его связи с Украиной сообщают российские пропагандисты. А однозначно верить им во время войны против Украины тоже не стоит.