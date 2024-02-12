Подозреваемого в убийстве баскетболиста Ермакова отпустили на свободу: другому грозит заключение

В субботу, 10 февраля, в немецком Оберхаузене убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Его партнер по команде 18-летний Артем Козаченко получил тяжелые ножевые ранения и сейчас находится в больнице.

Трагическое событие произошло около 8 часов вечера, когда наши земляки ехали в автобусе из торгового центра до главного железнодорожного вокзала. Оттуда они должны были пересесть на поезд до своего дома в Дюссельдорфе, где они проживали после начала полномасштабного вторжения.

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Что известно о подозреваемых

После того как украинцы вышли из автобуса, на них было совершено вооруженное нападение. Подозреваемыми стали два подростка 14 и 15 лет. Благодаря данным с камер наблюдения их удалось оперативно задержать, однако впоследствии одного из них пришлось отпустить.

Сообщается, что главным подозреваемым является 15-летний школьник турецкого происхождения из Гельзенкирхена, который стал инициатором конфликта. Он нанес украинцам девять ножевых ранений в грудь и живот. После чего покинул вокзал незамеченным.

Оказалось, что в свои 15 лет он является серьезным правонарушителем и уже совершил не одно нападение и ограбление. Ему грозит до 10 лет заключения, ведь, по немецкому законодательству, полная уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Другим подозреваемым, которого сначала арестовала немецкая полиция, является 14-летний немец греческого происхождения из Херне, он также уже нарушал закон, однако его пришлось отпустить из-за недостаточного количества доказательств.

Федерация баскетбола Украины 11 февраля объявила о сборе для родителей погибшего спортсмена. Поддержать его родных можно, перечислив средства на карточку: 5375414113406887 (Геннадий Ермаков, отец).