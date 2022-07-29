Украинские стадионы проинспектировали перед стартом сезона УПЛ: известно, где сыграют некоторые
Источник:УАФ
По поручению президента УАФ Андрея Павелко прошла проверка стадионов, которые будут принимать матчи нового сезона УПЛ-2022/2023. Рабочая группа осмотрела стадионы в западном регионе.
Подготовка к новому сезону УПЛ
Представители рабочей группы проинспектировали арены в трех городах Украины – во Львове, Тернополе и Ужгороде. Все стадионы, которые будут принимать матчи нового сезона должны быть безопасными для официальных лиц и футболистов, должны иметь укрытие, когда все будут спускаться во время воздушных тревог.
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Мы осмотрели стадионы: во Львове – "Украину", СКИФ и "Арену Львов", в Ужгороде – "Авангард" и "Минай", в Тернополе – Городской стадион имени Романа Шухевича. Эти арены среди других претендуют на проведение матчей УПЛ на мероприятии нашей страны. Согласно этому клубы уже планируют свое базирование во время поединков чемпионата Украины,
– рассказал вице-президент УАФ Вадим Костюченко.
Также мелькнула информация о базировании некоторых украинских клубов УПЛ.
По информации Костюченко, во Львове новый сезон начнут не только местные клубы Рух и Львов, но и будет играть свои матчи донецкий Шахтер. К "горнякам" город Льва не чужд, ведь раньше дончане уже играли домашние поединки именно в этом украинском городе.
В Ужгороде арены будут делить Ворскла, Днепр-1 и Металлист. Относительно Черноморца он переедет в Ковалевку, где уже будет выступать местный Колос.
Другую клубы УПЛ ведут переговоры с местными военными администрациями и руководителями стадионов.К слову. Базовым днем первого тура УПЛ будет 23 августа. Напомним, что следующий сезон из-за разрушения инфраструктуры и других проблем пропускают черниговская Десна и Мариуполь.