УАФ обвиняют в присвоении 7 миллионов долларов: детали скандала

Руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) может быть причастно к присвоению более 7 миллионов долларов, выделенных УЕФА и ФИФА для строительства под Киевом футбольной базы для сборной Украины по футболу.

Об этом сообщает журналист Константин Андриюк. Согласно сообщению пресс-службы Киевской ОГА, в рамках программы президента действительно планируется совместно с УАФ строительство "с нуля" национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи Броварского района Киевской области.

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Текст публикации Константина Андриюка:

"КУДА ИСЧЕЗЛИ 7.08 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФУТБОЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ СБОРНЫХ УКРАИНЫ?

А давайте я вам расскажу об очередных финансовых сделках от нашей любимой УАФ, во главе с ее гениальным руководителем – Андреем Павелко.

Итак, январь 2017 года, Украинская Футбольная Ассоциация (УАФ) принимает от УЕФА 4,5 МИЛЛИОНА евро.

Деньги имеют четкое назначение: "Для строительства национального тренировочного центра сборных команд Украины по футболу"

Это подтверждено скринами из взломанной почты УАФ, в открытом доступе.

Но деньги эти УАФ не тратит на строительство, а вбрасывает в создание уже легендарного завода по производству искусственных полей. Который успешно загнулся еще 2 года назад и не работает до сих пор.

В январе 2018-го, УАФ заключает с УЕФА новое соглашение, где в очередной раз обещает потратить 4,5 млн евро на строительство базы и обещает четкий срок – до 06.08.2020.

На дворе сентябрь 2021-го, базы как известно – нет даже в зародыше.

Но и это еще не все!

В 2017 году, суммарную стоимость необходимого количества участков для строительства базы в селе Княжичи УАФ оценивает в 300 000 долларов.

После чего руководство УАФ, посылает письмо в ФИФА, где им "оценивает" стоимость этих земель в... 2 МИЛЛИОНА 600 ТЫСЯЧ долларов.

ФИФА верит, и направляет платеж в размере 1.8 миллиона долларов.

Куда исчезло ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ на разнице покупки земли? Хороший вопрос к руководству УАФ!

И даже здесь еще не все!

"Гениальное" руководство УАФ просто-таки обязано во всем облажаться.

Участки для базы в Княжичах, они оказывается приобрели в пределах рекреационной зоны. Увидев это, проектировочные и строительные организации массово отказываются от проведения там каких-либо работ.

Ну и наконец – финалочка.

Как же легализовать бесследно исчезнувшие в трущобах УАФ 4,5 млн евро от УЕФА и 1.8 миллионов долларов от ФИФА, думает босс УАФ Андрей Павелко?

А вот как!

Втершись в доверие к команде Президента Зеленского, Павелко лоббирует внесение строительства этой базы в государственную программу "Большая стройка".

Чем он неоднократно и открыто щеголял в Доме Футбола и футбольных кругах.

И когда появилось официальное подтверждение, все сомнения отпали окончательно.

Согласно сообщению пресс-службы Киевской ОГА от 03.08.2021 в рамках программы Президента Украины – Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется совместно с УАФ строительство "с нуля" Национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи Броварского района Киевской области.

Все оказывается очень просто!

Теперь государство Украина за средства налогоплательщиков должно построить тренировочную базу футбольных сборных.

А УАФ уже позаботится, чтобы вы не вспоминали – куда исчезли суммарные 7.08 миллиона долларов, от ФИФА и УЕФА.

Кстати, на завод с искусственными полями УАФ потратила 7.8 миллиона долларов.

И попробуйте возразить, что это случайность".

Впрочем, как оказалось, участки для базы в Княжичах приобрели в пределах рекреационной зоны. Поэтому проектировочные и строительные организации сейчас отказываются от проведения там каких-либо работ.