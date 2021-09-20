УАФ обвиняют в присвоении 7 миллионов долларов: детали скандала
Источник:фейсбук Константина Андриюка
Руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) может быть причастно к присвоению более 7 миллионов долларов, выделенных УЕФА и ФИФА для строительства под Киевом футбольной базы для сборной Украины по футболу.
Об этом сообщает журналист Константин Андриюк. Согласно сообщению пресс-службы Киевской ОГА, в рамках программы президента действительно планируется совместно с УАФ строительство "с нуля" национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи Броварского района Киевской области.
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Текст публикации Константина Андриюка:
"КУДА ИСЧЕЗЛИ 7.08 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФУТБОЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ СБОРНЫХ УКРАИНЫ?
А давайте я вам расскажу об очередных финансовых сделках от нашей любимой УАФ, во главе с ее гениальным руководителем – Андреем Павелко.
Итак, январь 2017 года, Украинская Футбольная Ассоциация (УАФ) принимает от УЕФА 4,5 МИЛЛИОНА евро.
Деньги имеют четкое назначение: "Для строительства национального тренировочного центра сборных команд Украины по футболу"
Это подтверждено скринами из взломанной почты УАФ, в открытом доступе.
Но деньги эти УАФ не тратит на строительство, а вбрасывает в создание уже легендарного завода по производству искусственных полей. Который успешно загнулся еще 2 года назад и не работает до сих пор.
В январе 2018-го, УАФ заключает с УЕФА новое соглашение, где в очередной раз обещает потратить 4,5 млн евро на строительство базы и обещает четкий срок – до 06.08.2020.
На дворе сентябрь 2021-го, базы как известно – нет даже в зародыше.
Но и это еще не все!
В 2017 году, суммарную стоимость необходимого количества участков для строительства базы в селе Княжичи УАФ оценивает в 300 000 долларов.
После чего руководство УАФ, посылает письмо в ФИФА, где им "оценивает" стоимость этих земель в... 2 МИЛЛИОНА 600 ТЫСЯЧ долларов.
ФИФА верит, и направляет платеж в размере 1.8 миллиона долларов.
Куда исчезло ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ на разнице покупки земли? Хороший вопрос к руководству УАФ!
И даже здесь еще не все!
"Гениальное" руководство УАФ просто-таки обязано во всем облажаться.
Участки для базы в Княжичах, они оказывается приобрели в пределах рекреационной зоны. Увидев это, проектировочные и строительные организации массово отказываются от проведения там каких-либо работ.
Ну и наконец – финалочка.
Как же легализовать бесследно исчезнувшие в трущобах УАФ 4,5 млн евро от УЕФА и 1.8 миллионов долларов от ФИФА, думает босс УАФ Андрей Павелко?
А вот как!
Втершись в доверие к команде Президента Зеленского, Павелко лоббирует внесение строительства этой базы в государственную программу "Большая стройка".
Чем он неоднократно и открыто щеголял в Доме Футбола и футбольных кругах.
И когда появилось официальное подтверждение, все сомнения отпали окончательно.
Согласно сообщению пресс-службы Киевской ОГА от 03.08.2021 в рамках программы Президента Украины – Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется совместно с УАФ строительство "с нуля" Национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи Броварского района Киевской области.
Все оказывается очень просто!
Теперь государство Украина за средства налогоплательщиков должно построить тренировочную базу футбольных сборных.
А УАФ уже позаботится, чтобы вы не вспоминали – куда исчезли суммарные 7.08 миллиона долларов, от ФИФА и УЕФА.
Кстати, на завод с искусственными полями УАФ потратила 7.8 миллиона долларов.
И попробуйте возразить, что это случайность".Впрочем, как оказалось, участки для базы в Княжичах приобрели в пределах рекреационной зоны. Поэтому проектировочные и строительные организации сейчас отказываются от проведения там каких-либо работ.