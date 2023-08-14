Не стоит обижать украинцев: УАФ написала жалобу на фанатов соперника Динамо в Лиге конференций

УАФ пожаловалась на болельщиков европейского клуба. Все потому, что те решили обидеть украинцев.

Украинская ассоциация футбола написала жалобу в УЕФА и Греческую ассоциацию футбола из-за поведения фанатов Ариса. Отчаянные болельщики могут быть наказаны.

Достойно внимания Шансы всегда есть: как часто Динамо проходило дальше в еврокубках, уступив разницу в один мяч.

Ожидаем ответную реакцию

Инцидент произошел в первом матче третьего квалификационного раунда в Лигу конференций, в котором встретились греческий Арис и киевское Динамо (1:0). "Богам войны" неожиданно удалось преодолеть украинский коллектив, однако ультра тамошнего клуба отметились позорным поступком. Самые преданные фанаты находящейся в Салониках греческого клуба на трибунах арены "Kleanthis Vikelidis Stadium" вывесили баннеры, которые были направлены, чтобы оскорбить украинцев.

В частности, на постерах можно было увидеть провокативную надпись, такую, как "Smash Azov nazis", что в переводе означает "разбейте нацистов "Азова". Такой жест со стороны болельщиков Ариса нельзя назвать сюрпризом, поскольку греческие фанаты существуют в тесной дружбе с русскими Ужас только, что киевлянам не удалось в первой игре поставить провокаторов на место УАФ в свою очередь направила письмо в адрес УЕФА и Греческой федерации футбола по поводу инцидента Если европейская ассоциация отреагирует на жалобу, то фанатам Арису может угрожать дисквалификация.

Просим УЕФА и коллег из Греческой федерации футбола внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем. Защитники "Азовстали", также известные как подразделение "Азов" украинской армии, не имеют никакой связи с нацистами, как никто из украинского общества, но это нарратив российской пропаганды, который она распространяет по всему миру,

– говорится в письме УЕФА.

Баннер греков / фото по трансляции матча

Напомним, что ответный матч между Арисом и Динамо датирован на 17-е августа, а проведут они его в Бухаресте (Румыния), на стадионе "Джулешти". То есть поединок станет для "бело-синих" только номинально домашним. Если киевлянам удастся пройти греков, они сыграют в "финале" квалификации с победителем пары Нефтчи - Бешикташ (турки выиграли первый матч со счетом 1:3).