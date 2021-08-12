"Пошли отойдем на улицу": у Селезнева возник конфликт с Караваевым в матче Динамо – Минай

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское Динамо обыграло Минай со счетом 2:0. У защитника киевлян Александра Караваева после первого тайма произошел конфликт с форвардом команды соперников Евгением Селезневым.

"Пошли отойдем вместе на улицу"

В первом тайме матча нападающий Селезнев сфолил против одного из игроков команды "бело-синих", на что судья отреагировал свистком, однако не стал наказывать форварда. В это же время Селезнев начал на повышенных тонах разговаривать с Караваевым. Конфликт продолжился уже в подтрибунном помещении во время перерыва.

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Селезнев: Буя, ну какого х** он свистит, б***ь, в штрафной?

Караваев: Я тебе сейчас все в глаза скажу.

Селезнев: Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.

Караваев: А для чего?

Селезнев: Поговорим.

Караваев: Для чего?

Селезнев: Ну просто поговорим.

Караваев: Зачем мне с тобой разговаривать? (Селезнев уходит) Ну и все.

После матча Караваев сказал журналистам, что своей игрой не очень доволен, так как подводит реализазия голевых моментов. Относительно спора с Селезневым, он сказал, что конфликта никакого нет – у Евгения была своя точка зрения. А у него нет времени на выяснение отношений.

"Конфликт с Селезневым? Я не хочу это комментировать. Я адекватный парень, сейчас еду домой, проведу время с семьей, у меня есть на что тратить свое время. Какой может быть конфликт? Мы играем в футбол, кто-то чем-то недоволен, то высказывает. У кого-то какие-то личные проблемы или претензии. У меня нет претензий", – заявил он.

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