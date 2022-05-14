В Новой Каховке оккупанты отпустили из плена арбитриню, похищенную 9 мая

В Херсонской области оккупанты продолжают терроризировать местное население. 9 мая захватчики похитили арбитрину Ирину Петрову, отказавшуюся судить турнир врагов.

Оккупанты отпустили из плена Ирину Петрову

К счастью, Ирина уже вернулась домой. 13 мая оккупанты выпустили ее из плена. Об этом сообщает Каховское городское территориальное общество.

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Хорошая новость. Домой вернулась тренер по футболу новокаховчанка Ирина Петрова. Напомним, что ее 09 мая забрали в отделение полиции, где она и находилась до сих пор,

– говорится в сообщении.

Захватчики похитили арбитрину Ирину Петрову у ее дома. Инцидент произошел в Новой Каховке, которая находится под контролем военных РФ с первого дня полномасштабной войны в Украине.

Отмечалось, что группа пьяных мужчин с георгиевскими лентами забрали в отделение полиции.

Петрова отказалась судить матчи турнира, организованного пророссийскими властями временно оккупированной Новой Каховки. Матч был посвящен "Дню победы".

До полномасштабной русско-украинской войны Ирина назначалась на поединки международных женских соревнований, а также национальных мужчин. Также Петрова – футбольный тренер.

Гражданская позиция арбитрине

В первые дни полномасштабного наступления кафиров Ирина активно выражала свою гражданскую позицию.

Новая Каховка с первых дней полномасштабной войны временно захвачена русскими войсками. Несмотря на это, Ирина Петрова – активная участница проукраинских митингов, где она стояла с плакатом "Новая Каховка – это Украина".

Арбитрина рассказывала, что интересовалась информацией, как выехать из Новой Каховки в более безопасное место. Но все города тоже подвергаются обстрелам оккупантов. Ирина рассказывала, что не может покинуть Украину из-за родителей. Она не хочет покидать их, когда знает, что город оккупировала путинская орда.

Многие арбитры получили назначение в зарубежных чемпионатах. Но есть очень много тех, кто сменил свисток на оружие в руках.