Все из-за говядины: бразильский теннисист нашел оправдание положительным допинг-пробам

Николас Занеллато уверен, что допинг в его организм попал случайно. Он считает, что запрещенные вещества были в мясе, которое он употреблял в Колумбии.

12 августа 2024 года у бразильского теннисиста Николаса Занеллато обнаружили положительный допинг. Из-за этого он был отстранен от соревнований.

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Оправдание Занеллато

Теннисист сообщил, что в его организме нашли болденон. Это стероид, который обычно используют в ветеринарии. Бразилец отметил, что этот стероид широко и легально используется на животноводческих фермах в Колумбии. Именно в этой стране он соревновался в июне накануне того, как у него взяли пробу.

К моему глубокому удивлению и возмущению мне пришлось защищаться, и я предоставил ITIA все доказательства, которые смог найти, чтобы подтвердить, что мой положительный тест был вызван употреблением загрязненной болденоном говядины на неделе, когда я соревновался в Колумбии. Важно отметить, что уже были случаи с загрязненной болденоном говядиной, аналогичные моему, в том числе в Колумбии, например, дела теннисистов Роберта Фара, Тары Мур и Барбары Гатики, а также несколько других случаев в странах Латинской Америки,

– рассказал Занеллато.

Бразилец, в частности уверен, что справедливость восстановится со временем.

"Я профессиональный теннисист, я серьезно отношусь ко всем своим обязательствам, особенно дисциплинарным, и неукоснительно придерживаюсь правил. Я за честную игру и не нарушаю антикоррупционных правил", – добавил Николас Занеллато.

Отметим, что не так давно после положительного допинга оправдали и первую ракетку мира Янника Синнера. ITIA приняло версию, что запрещенные вещества содержались в спрее, который использовал врач.