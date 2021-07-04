У нас отличная команда – нас ничего не сломает, – Ярмоленко о поражении Англии

Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко прокомментировал вылет команды с Евро-2020. В 1/4 финала украинская сборная проиграла Англии и покинула турнир.

Ярмоленко: Нас надломил быстрый гол

Ярмоленко заявил, что Англия одержала заслуженную победу. По словам украинского футболиста, переломным моментом в игре стал первый гол на 4 минуте игры.

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Я считаю, что сборная Англии заслуженно выиграла сегодняшний матч. Я их поздравляю и желаю удачи в будущем. Наверное, нас надломил быстрый гол. У нас была стратегия и тактика на эту игру, но когда ты пропускаешь гол на 4 минуте, то сразу все ломается и приходится перестраиваться,

– сказал Андрей.

Вместе с тем, Андрей заверил, что пропущенный гол не сломал сборную Украины.

"Нас ничего абсолютно не сломает. У нас отличная команда с хорошим коллективом, поэтому нас ничего не сломает. Мы знаем, благодаря чему мы можем играть. Мы знаем, как мы можем играть. Несмотря на результат, что мы проиграли 4:0 – я горжусь, что нахожусь в этом коллективе и я считаю, что для нашей сборной это большое достижение пройти на такую стадию. Поэтому я поздравляю наших болельщиков с таким результатом", – отметил Ярмоленко.

Футболист Вест Хэма считает, что сборная Украины удачно выступила на Евро-2020. Наша команда впервые в истории дошла до четвертьфинала.

Я считаю, что мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых матчах могли играть лучше. В общем я доволен результатом. Мы задержались на этом турнире дольше, чем такие команды как Германия и Португалия. Я могу только поздравить наших болельщиков. Сегодня мы проиграли. Но нужно смотреть, кому мы проиграли. Мы сегодня проиграли одной из лучших команд мира,

– резюмировал Андрей.