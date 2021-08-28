У арбитра квалификации ноль, это уже, бл*ть, достало, – тренер клуба Первой лиги о судействе
Источник:Футбол 1/2/3
Горняк-Спорт в 6-м туре Первой лиги принимал Кремень. Тренер хозяев Игорь Жабченко раскритиковал судейство в проигранном матче.
Эмоциональный комментарий тренера
Горняк-Спорт с минимальным счетом проиграл Кремню – 0:1. Матч отсудил Игорь Сташук. Однако его работой остался недоволен главный наставник хозяев.
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Игорь Жабченко раскритиковал действия арбитра, хотя сам не любит комментировать работу рефери.
Что касается судейства, то я не сторонник обсуждений арбитров, но этот человек просто... Как он может судить Первую лигу? Квалификации ноль целых, ноль десятых. Поэтому хочется, бл*ть, чтобы обратили внимание, бл*ть, чтобы таких арбитров не было у нас. Как можно? Ну честно, это уже, бл*ть, просто достало,
– эмоционально сказал Жабченко.
Почему так разозлился специалист? Арбитр поставил пенальти в ворота Горняка-Спорт в компенсированное время до матча. Но на этом он не остановился. Сташук удалил тренера Жабченко с тренерской скамейки за бурные эмоции. Этот 11-метровый удар стал победным для Кремня. Пенальти реализовал Виталий Бойко.
- После шести туров Горняк-Спорт занимает аж 15 место в Первой лиге. В его активе всего 3 очка. Кремень убежал недалеко – 6 пунктов и 12-я позиция.