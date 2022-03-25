Тысячи флагов: Шотландия и Польша сыграли благотворительный матч в поддержку Украины – фото

Шотландия и Польша 24 марта провели благотворительный матч в поддержку Украины, против которой Россия начала полномасштабную войну 24 февраля 2022 года.

Безумная поддержка

Поляки должны были сыграть с россиянами, а шотландцы с украинцами в квалификации ЧМ-2022. Однако Украина не смогла приехать на матч из-за войны, а Россию выбросили из-за нападения на нашу страну. Поэтому сборные решили сыграть между собой, сообщает 24 канал.

К слову Жест поддержки: украинские дети посетили тренировки Барселоны-позитивные фото

Команды сыграли вничью, 1:1. На 68-й минуте Киран Тирни вывел шотландцев вперед, однако на 4-й компенсированной минуте Кшиштоф Пентек сравнял счет с пенальти.

Сам матч прошел на арене "Хэмпден-Парк" в Глазго, которая насчитывает 52 тысячи мест. Эта игра проводится в партнерстве с ЮНИСЕФ – 10 фунтов с каждого билета передадут в поддержку Украины.



Благотворительный матч Шотландия – Польша / Фото Getty Images