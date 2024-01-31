Все сбросили на игрока: в нидерландском клубе нашли оправдание своему трансферу в Россию
Источник:официальный сайт Твенте
К сожалению, далеко не все в цивилизованном мире отреклись от России и всего, что с ней связано. Список таких пополнил футбольный клуб из Нидерландов Твенте.
29 января 2024 года нидерландский клуб официально оформил переход своего форварда Манфреда Угальде в московский Спартак. Твенте совершил рекордный в своей истории переход, который составил 15 миллионов евро.
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В Твенте объяснили трансфер игрока в Спартак
Футболист не постеснялся ехать в страну-агрессора и зарабатывать кровавые деньги. Угальде подписал долгосрочный контракт с российским клубом до конца июня 2028-го года.
Такой трансфер 21-летнего нападающего из Коста-Рики не слишком понравился футбольному сообществу. Поэтому в Твенте решили выступить с официальным заявлением и объяснить переход своего игрока в Россию. В клубе с Эредивизи все сбросили на желание самого футболиста.
Иметь дела с Россией конечно не стоит, но игрок сам очень хотел поехать. Приходится искать вариант. Спартак не находится ни в каких санкционных списках. Никаких ограничений бизнеса в этом плане нет,
– говорится в заявлении Твенте.
Твенте которое солидно обогатилось на трансфере во вражескую страну после 19-ти туров занимает 3-ю позицию в турнирной таблице Эредивизи набрав 38 баллов. До лидера сезона ПСВ отставание в 17 очков а ко второму Фейенорд в 5 пунктов.
Что известно о Манфреде Угальде
- Угальде впервые перешел в Твенте еще летом 2021-го года, когда был арендован нидерландским клубом у бельгийского Ломмеля.
- В аренде в Нидерландах нападающий провел два года и летом 2023-го стал полноценным футболистом Твенте.
- В футболке нидерландского коллектива провел 84 матча (25 из которых еще в текущем сезоне-2023/2024), в которых наколотил 22 гола и отдал 13 ассистов.
- Кроме Ломмеля (23 встречи) и Твенте Угальде выступал за футбольный клуб в родной Коста-Рике Саприсса (52 поединка). Выиграл с клубом два трофея.
- Манфред с февраля 2020-го года является футболистом главной сборной Коста-Рики за которую уже провел 6 матчей (1 гол).