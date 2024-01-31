Все сбросили на игрока: в нидерландском клубе нашли оправдание своему трансферу в Россию

К сожалению, далеко не все в цивилизованном мире отреклись от России и всего, что с ней связано. Список таких пополнил футбольный клуб из Нидерландов Твенте.

29 января 2024 года нидерландский клуб официально оформил переход своего форварда Манфреда Угальде в московский Спартак. Твенте совершил рекордный в своей истории переход, который составил 15 миллионов евро.

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В Твенте объяснили трансфер игрока в Спартак

Футболист не постеснялся ехать в страну-агрессора и зарабатывать кровавые деньги. Угальде подписал долгосрочный контракт с российским клубом до конца июня 2028-го года.

Такой трансфер 21-летнего нападающего из Коста-Рики не слишком понравился футбольному сообществу. Поэтому в Твенте решили выступить с официальным заявлением и объяснить переход своего игрока в Россию. В клубе с Эредивизи все сбросили на желание самого футболиста.

Иметь дела с Россией конечно не стоит, но игрок сам очень хотел поехать. Приходится искать вариант. Спартак не находится ни в каких санкционных списках. Никаких ограничений бизнеса в этом плане нет,

– говорится в заявлении Твенте.

Твенте которое солидно обогатилось на трансфере во вражескую страну после 19-ти туров занимает 3-ю позицию в турнирной таблице Эредивизи набрав 38 баллов. До лидера сезона ПСВ отставание в 17 очков а ко второму Фейенорд в 5 пунктов.

Что известно о Манфреде Угальде