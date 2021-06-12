Италия разгромила Турцию в первом матче Евро-2020

Сборные Турции и Италии сыграли в матче-открытии Евро-2020. Итальянская сборная одержала убедительную победу на "Олимпийском" стадионе в Риме и возглавила группу A.

Турция – Италия 0:3

Голы: Демирал, 53 (авт), Иммобиле, 66, Инсинье, 79

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Турция и Италия второй раз встретились в финальной стадии Евро. Первая встреча состоялась в стартовом туре Евро-2000, когда команда Дино Дзоффа переиграла подопечных Мустафы Денизли со счетом 2:1.

В квалификации на Евро-2020 подопечные Роберто Манчини заняли первое место в группе J, выиграв все десять матчей. Зато Турция заняла второе место в группе H вслед за чемпионами мира французами.

"Скуадра адзурра", которая до игры с турками не проигрывала 27 матчей подряд, начала матч первым номером и уже на 3 минуте Иммобиле был на ударной позиции в штрафной, но не попал в ворота. Турки совсем не стушевались и спокойным футболом ответили на давление итальянцев.

На 18 минуте Италия создала первый действительно острый момент. Берарди и Инсинье сыграли в стенку, после чего нападающий Наполи ворвался в штрафную, однако не попал в дальний угол.

Через 4 минуты итальянцы получили вторую возможность отличиться. После подачи с углового никто не закрыл Кьеллини, который без сопротивления пробил головой из пределов штрафной. Мяч летел под перекладину, но Чакир совершил удивительный сейв!

Под занавес тайма Иммобиле во второй раз угрожал воротам Чакира. Он пробивал низом из пределов штрафной, но направил мяч по центру. В итоге за 45 минут команды не забили хотя бы один гол.

Свой первый полумомент Турция имела после перерыва. Итальянцы намудрили при исполнении штрафного, в результате чего Ундер из центра поля убегал на рандеву с Доннаруммой. Итальянские защитники успели догнать Ундера, который решился на удар с дальней дистанции в руки голкиперу.

На 53 минуте Италия все же добилась своего. В Турции провалился левый фланг, где Берарди на пятую точку уложил защитника и прострелил. Мяч в собственные ворота срезал Демирал.

Видео автогола Демирала

Буквально через минуту подопечные Манчини могли удвоить преимущество. Спинаццола пытался прошить Чакира с острого угла, но вратарь продемонстрировал великолепную реакцию.

На 58 минуте пытался увеличить преимущество Италии Локателли, который нанес дальний удар. Чакир не решился забирать мяч в руки и отбил на угловой.

Италия продолжала давить и достигла своего на 66 минуте. В "скуадры адзурры" прошла атака правым флангом, после чего мяч оказался в штрафной в Спинаццола. Чакир отразил удар защитника Италии, но хищник Иммобиле удачно сыграл на добивании – 2:0!

Видео гола Иммобиле

На 79 минуте Италия окончательно решила вопрос победителя матча. Инсинье получил слишком много пространства в штрафной турок и нанес фирменный обводной удар!

Видео гола Инсинье​

Следующий матч на Евро обе команды проведут 16 июня. Италия встретится со Швейцарией, а Турция – с Уэльсом.

Турция – Италия видеообзор