Шедевр от Гюлера и ошибка грузин помогли: Турция одолела Грузию в первом матче Группы "F"

Во вторник, 18 июня, состоялся пятый игровой день на Евро-2024. В стартовом матче встретились национальные команды Турции и Грузии.

Турция – Грузия 3:1

Голы: Мюлдюр, 25, Гюлер, 65 – Микаутадзе, 32.

Первыми в этом дне сыграли сборные Турции и Грузии. Команды соревнуются в Группе "F" вместе с Португалией и Чехией, пишет 24 Канал.

Читайте также Фанаты сборной Грузии спели легендарный хит о Путине на матче Евро-2024: красивое видео

Равнозначная борьба

С самого начала команды обменивались острыми моментами. Уже на 10-й минуте турки могли открыть счет в матче, однако мяч отрекошетил от левой стойки ворот грузин.

После этого Турция создала еще несколько опасных моментов.

На 25-минуте турки открыли счет в матче. Мюлдюр точно пробил в девятку ворот соперника, выведя команду вперед.

Видео первого гола Турции

Уже через несколько минут турки забили второй гол, однако арбитр отменил его из-за офсайда.

На 33-й минуте Грузия сумела сравнять счет. После передачи Кочорашвили, Микаутадзе пробил в ближний угол. Счет в матче стал 1:1.

Гол от Грузии: смотрите видео

Впоследствии Микаутадзе мог забить второй гол, однако мяч не попал в дальний левый угол ворот соперника.

До конца тайма команды обменивались моментами.

Шедевр от Гюлера

С начала второго тайма команды начали давить друг на друга. В контратаки шли как турки, так и грузины.

На 65-й минуте Гюлер забил феерический гол в ворота Грузии. Игрок сборной Турции со всей силы пробил из-за пределов штрафной площадки, выведя Турцию вперед. Голкипер грузин не успел к мячу.

Гол Гюлера: видео

После этого Грузия активно пыталась контратаковать, однако турки брали мяч под свой контроль.

В дополнительное время грузины два раза могли сравнять счет, однако сначала мяч не попал в пустой угол ворот, а во второй раз турки спасли команду.

На последней дополнительной минуте Турция забила третий гол в пустые ворота, поскольку голкипер выбежал, чтобы помочь команде реализовать угловой. Однако риск закончился третьим забитым мячом для турок.

Отметим, что сегодня, 18 июня, состоится также матч Португалия – Чехия в 22:00 по киевскому времени.