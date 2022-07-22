Лидер Тур де Франс трогательно подождал упавшего соперника, который упал: видео момента

Тур де Франс-2022 запомнился не только борьбой Йонаса Вингегора и Фаддея Погачара, но и благородным поступком лидера общего зачета. Датский велогонщик подождал соперника, который не справился с управлением.

Благородный поступок в Тур де Франс

Йонас Вингегор, успешно выступающий за команду Jumbo Visma, оказался человеком с большим и добрым сердцем. Даже во время соревновательной борьбы Вингегор показал себя с лучшей стороны, пишет 24 канал.

Читайте также Две легкоатлетки потеряли сознание на чемпионате мира-2022 из-за аномальной жары

На 18 этапе Тур де Франс развернулась борьба между лидером общего зачета и велогонщиком из команды "UAE Emirates" Тадеем Погачаром.

Датский велогонщик едва удержался на колесах на одном из поворотов. После чего такая же участь постигла его 23-летнего соперника из Словении. Погачар после поворота пропускал Вингегора вперед, но сам на ровном месте не справился с управлением и после падения оказался на трассе.

Фаддей сразу поднялся и бросился догонять лидера. Однако Вингегор не стал пользоваться моментом, чтобы сделать хороший гандикап над Погачаром. Йонас подождал своего соперника, за что получил благодарность от Погачара.

Французский официальный ютуб-канал Eurosport уже выложил видео с этапа Тур де Франс.

Благородный поступок Вингегора в борьбе с Погачаром: смотрите видео