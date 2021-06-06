Трубин рискует пропустить Евро-2020: причина

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин пожаловался на проблемы с плечом накануне чемпионата Европы по футболу.

Трубин признался, что травма дает о себе знать, но он продолжает восстановление.

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Перед спаррингом с Кипром подопечные Шевченко провели тренировку в тренажерном зале – Трубин работал индивидуально и проводил довольно специфические упражнения с мячом.

"Делаю упражнение на укрепление мышц плеча. У меня просто здесь начали немного плечи болеть, поэтому начал заниматься", – сказал Трубин.

Завершающий спарринг перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет уже в понедельник, 7 июня, в Харькове против Кипра. Начало встречи в 19:00.