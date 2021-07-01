Трое футболистов сборной Украины попали в топ-20 лучших игроков Евро-2020

Сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020. Сразу трое футболистов команды Андрея Шевченко вошли в топ-20 лучших игроков турнира.

Признание украинцев в Европе

Украинская сборная сенсационно шагает в четвертьфинал Евро-2020, одолев шведов (2:1). Победный гол в составе "сине-желтых" забил Артем Довбык. После такого успеха сразу несколько игроков команды Андрея Шевченко находятся среди лучших футболистов на этом турнире.

Стоящее Корги Лойд спрогнозировал победу Украины над Швецией

Кто попал в топ-20 среди украинцев

Андрей Ярмоленко

Николай Матвиенко

Александр Зинченко

За шаг до бронзового места останавливается Ярмоленко – 4 место. Матвиенко и Зинченко находятся рядом друг возле друга – 17-я и 20-я позиции соответственно.

Лидер такого рейтинга – Криштиану Роналду, Правда, португалец больше не улучшит свою статистику. Его сборная в 1/8 финала вылетела от Бельгии (1:0). Второе место занимает нападающий Чехии Патрик Шик. Тройку лидеров замыкает немец Робин Госенс. Германия уже тоже покинула Евро-2020, команда Йоахима Лева проиграла Англии (1:0).



Украинцы – в топ-20 лучших на Евро-2020 / Скриншот из УЕФА

Статистика футболистов сборной Украины

Капитан "сине-желтых" Ярмоленко принял участие во всех 4 матчах сборной. Всего за это время провел на футбольном поле 355 минут. За сыгранный время вингер дважды поражал ворота соперников и еще два раза ассистировал партнерам по команде. Его точность пассов составила 79%. После игры со шведами в 1/8 финала Андрей сделал безумный скачок в этом рейтинге – с 25 места на 4-е. В его пассиве одна желтая карточка.

Вторым среди украинцев стал защитник Шахтера Николай Матвиенко. Центрбек сделал еще больший прыжок – с 56 на 17 место. Футболист "горняков" также сыграл во всех поединках (390 минут), в которых он сделал 6 отборов, 22 раза отбил мяч от собственных ворот, поставил 6 блоков и 37 раз подобрал мяч после потери соперников. Точность его передач составляет 91%, а его преодоленная дистанция составила 40,3 километра.

На 20-й позиции располагается Зинченко. Александр взобрался с дальней 205 ступеньки. Полузащитник забил первый гол в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Также за четыре сыгранные игры сделал 3 отбора, 19 подборов, 1 блок и 9 отраженных от ворот мячей. Точность паса – 81%. Интересно, что 29 июня Зинченко в таком рейтинге эффективности был на 19 месте.

Как УЕФА составляет рейтинг

УЕФА использовал специальный алгоритм, который учитывает различные позиции игроков на поле и различные критерии их успехов. Например, если у форвардов ценятся голы, голевые передачи и удары в сторону ворот, то у футболистов защитной линии – мастерство блокировать атаки соперника.