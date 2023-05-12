Усидели на двух стульях: Россию и Беларусь вернули в Международный паралимпийский комитет

Россия и Беларусь стремятся прорвать спортивную блокаду и ввернуться к международным соревнованиям. Страны-агрессорки используют все возможности для легализации своих атлетов.

Трибунал Международного паралимпийского комитета (IPC) упразднил прекращение членства России и Беларуси в организации. Соответствующее решение было принято 10 мая. Об этом говорится в официальном сообщении IPC.

Читайте также Спорт или отмывание денег: как паралимпийские чемпионы стали жертвами коррупции

Россияне и белорусы остаются отстраненными

Президент IPC Эндрю Парсонс не скрывал своего разочарования решение трибунала, но с уважением отнесся к нему.

"Во время событий, которые мы видели перед стартом Зимней Паралимпиады-2022 в Пекине, наши члены дали четко понять, что статус НПК России и Белоруссии должен рассматриваться Генеральной ассамблеей.

Мы верим, что наши действия – созвать срочную Генеральную ассамблею в Берлине и предоставить разрешение каждому члену представить свои взгляды на важные вопросы – выполнили свои обязательства согласно правилам.

Независимый апелляционный трибунал решил по-другому. Это решение мы, очевидно, уважаем, но не согласны с ним.

Мы вернемся к этим вопросам во время Генеральной ассамблеи позже этого года, следуя указаниям Апелляционного трибунала, представив дополнительные доказательства, которые с тех пор получили, и дадим нашим членам возможность принять решение по этим важным вопросам", – сказал Парсонс.

Напомним, что паралимпийские комитеты России и Белоруссии были исключены из состава IPC в ноябре 2022 года. Представители стран-террористок подали апелляцию в Независимый трибунал организации. В среду, 10 мая, трибунал удовлетворил апелляцию.

Следует отметить, что запрет на участие российских и белорусских паралимпийцев в соревнованиях сохраняется. Что касается статуса членства в IPC, то решение будет принято на Генассамблее, которая состоится 28-29 сентября в Бахрейне.