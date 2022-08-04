Шахтер начал сбор в Словении на базе, который был домом сборной Украины: тренировочное видео

Донецкий Шахтер продолжает подготовку к новому сезону-2022/2023. Второй тренировочный сбор команды принимает Словения.

Подготовка к сезону продолжается

3 августа команда прибыла в Словению, где проведет второй сбор перед стартом сезона. "Горняки" базируются на тренировочной базе Федерации футбола в городе Брно, именно там жила сборная Украины накануне плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

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В Словении для донецкого клуба есть все необходимое для качественной подготовки к сезону-2022/2023. Команда уже протестировала тренировочное поле, посетила тренировочный зал и восстановительные процедуры.

Подопечные Игоря Йовичевича готовятся к благотворительному матчу против итальянской Ромы, который состоится 7 августа на арене в Риме – "Стадио Олимпико" в 21:45 по Киеву.

Шахтер начал подготовку в Словении: смотрите видео

Напомним, что первый тренировочный сбор Шахтер проводил в Нидерландах. Во время этого "горняки" провели три благотворительных спарринга против местных клубов. Команда Йовичевича проиграла Аяксу (3:1) и расписала два мира с Фортуной (3:3), Утрехтом (2:2).

Старт УПЛ намечен на 23 августа. В новом сезоне Шахтер начнет свой путь в еврокубках по групповому раунду Лиги чемпионов.